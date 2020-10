Coronavirus, Sandra Zampa: “Ecco quando non è previsto l’uso delle mascherine”

Ieri sera è stato presentato al Consiglio dei ministri il nuovo Dpcm che sarà approvato nelle prossime ore ed entrerà in vigore dal 7 ottobre. Nella nuova ordinanza si discuterà principalmente l’uso obbligatorio delle mascherine anche all’aperto. Il provvedimento è stato già adottato da alcune regioni come Campania, Lazio, Sicilia e Basilicata ma il nuovo decreto estenderà l’obbligo su tutto il territorio nazionale.

LE DICHIARAZIONI DI SANDRA ZAMPA – Il Sottosegretario alla Salute, Sandra Zampa, è stata intervistata dal programma radiofonico Radio anch’io su Rai Radio 1. Nello specifico, sono state fatte alcune dichiarazioni sul nuovo Dpcm e l’uso obbligatorio della mascherina all’aperto.

Sandra Zampa ha elencato le eccezioni sull’uso del dispositivo di protezione: in campagna, giardino, orto, in bici e in auto con i propri congiunti. “Le mascherine non sono previste quando si è lontano dagli altri, per esempio se va in campagna, in giardino, nel proprio orto, a camminare nei boschi, in spazi desolati, se sì è in bici, in moto e in auto da soli o con i propri congiunti. Se invece si è in luoghi chiusi, in palestra, in auto con gli amici, per strada con persone vicine e all’aperto insieme ad altre persone, allora le mascherine vanno indossate” ha precisato il Sottosegretario alla Salute.

Il distanziamento sociale deve essere rispettato sempre per diminuire ed evitare ulteriori contagi, in aumento in tutto Europa. Non solo, le tre regole principali da seguire sono il divieto di assembramenti, l’uso della mascherina e igiene personale. “Serve un comportamento uniforme in tutto il paese e un messaggio semplice. Non siamo diventati pazzi. La mascherina va indossata sempre dove ci sono altre persone vicine” ha aggiunto Sandra Zampa.

Tutti coloro che non rispetteranno queste regole saranno sanzionati con multe salate: “Le sanzioni sono pesanti ma non più di prima. Adesso ci sarà una grande stretta nei controlli. Un paese che mette delle regole deve avere dei controlli. C’è anche la possibilità di mettere in campo l’esercito e si rischiano sanzioni da 400 a 3 mila euro“ ha concluso il Sottosegretario alla Salute, Sandra Zampa.