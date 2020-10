Coronavirus, scuole elementari in bilico: raddoppiano i contagi a Napoli

L’andamento della curva epidemiologica in Campania continua a preoccupare il governatore di regione, Vincenzo De Luca. Troppi casi di Covid-19, in particolare nel mondo delle scuole, tra Napoli e, nello specifico, la sua provincia: insegnanti, alunni e personale scolastico. Per questo motivo, probabilmente, slitterà la riapertura di esse.

CASI RADDOPPIATI A NAPOLI – Nella sola città di Napoli, i casi di contagio sono raddoppiati notevolmente: erano 413 i positivi il 15 ottobre, sono diventati 700 due giorni fa, secondo i dati in possesso della direzione dell’Asl Napoli 1. Nonostante la chiusura delle scuole, i numeri sono aumentati e questo sta a significare che non riapriranno per ora.

Basti pensare, che l’ultima ordinanza di Vincenzo De Luca prevede l’autocertificazione per gli spostamenti tra province, ma solo ed esclusivamente per comprovate necessità quali lavoro, salute e famiglia. Il governatore è stato molto chiaro sulla questione, bisogna evitare il più possibile gli assembramenti.

RIAPERTURA SCUOLE IN BILICO – Per quanto riguarda la scuola elementare, resta il dubbio sull’ipotetica riapertura fissata per il 26 ottobre, anzi è a forte rischio. Nella riunione che si è tenuta due giorni fa nell’Unità di Crisi sono state presentate delle curve di contagio che “si stanno verticalizzando nell’aumento nella popolazione da 0 a 18 anni”. “Un aumento ingente dall’apertura delle scuole che fa presagire una ulteriore diffusione del virus nelle settimane a venire nella popolazione scolastica” fanno sapere dalla Regione.

“Autorizziamo da subito progetti speciali per bambini disabili e autistici e, da lunedì, anche le attività delle elementari. Ovviamente i dirigenti scolastici devono rivolgersi alle Asl per garantire che ci siano le condizioni di sicurezza” ha dichiarato Vincenzo De Luca, tuttavia, nulla è certo al momento e bisognerà monitorare la situazione prima dell’inizio delle lezioni.