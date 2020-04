Coronavirus, seguono il consiglio di Trump: disinfettante iniettato in vena, decine in ospedale

Deve essere sembrata proprio un’idea geniale quella suggerita dal Presidente degli Stati Uniti, Donald Trump durante una conferenza stampa di qualche giorno fa circa il modo per combattere il contagio da coronavirus. Il magnate americano, eletto alla Casa Bianca nel 2016, considerata l’efficacia degli agenti disinfettanti contro il Covid-19, avrebbe infatti consigliato di utilizzare quei farmaci per arrestare all’istante il proliferare del virus e dunque eradicarlo.

Purtroppo per lui, questo messaggio ha finito per spingere decine di connazionali ad iniettarsi del disinfettante direttamente in vena e ad autointossicarsi fino alle più tragiche conseguenze. Si stima che nelle 18 ore seguenti alla dichiarazione, almeno una trentina di casi di avvelenamento da candeggina e altri agenti igienizzanti si siano registrate nei pronto soccorso a stelle e strisce.

Nel suo intervento, Trump aveva dichiarato: “Abbiamo le prove dell’efficacia di detergenti e disinfettanti in meno di un minuto contro il virus, quindi potremmo fare qualcosa di simile con un’iniezione. Sarebbe interessante provare. Lo chiederemo ai medici ma a me sembra interessante“.

Il messaggio non è certo passato inosservato, tanto che a “provare” ci hanno pensato almeno una trentina di statunitensi convinti di poter sconfiggere il Covid-19 attraverso la tanto decantata iniezione.

Una superficialità e una leggerezza che, a ragione, sono costate al premier americano un’ondata di sdegno registrato da più parti e che lo hanno costretto a ritrattare la dichiarazione attraverso un tweet che recitava: “Detergenti per la casa e disinfettanti possono creare problemi alla salute se non usati in modo corretto. Seguite le istruzioni sull’etichetta del prodotto per assicurare un uso sicuro ed efficace”.