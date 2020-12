Coronavirus, si avvicina il V-Day: ecco dove sarà possibile in Campania

L’Italia, assieme ad altri Paesi, si sta preparando per il V-day, la giornata dedicata all’inizio della campagna vaccinale anti-Covid. Il conto alla rovescia è iniziato, dal 27 dicembre verranno somministrate delle cospicue somme di vaccino delle aziende Pfizer-BionTech. Ecco dove vaccinarsi nella regione Campania.

I PUNTI PER VACCINARSI – Tutte le Regioni stanno individuando i luoghi di stoccaggio delle dosi ed organizzando le modalità per vaccinare. In Campania, sono in totale 27 le strutture dotate degli impianti per garantire la conservazione del vaccino. Italo Giulivo, coordinatore delle operazioni, ha sottolineato che “la Regione è già pronta e ha già predisposto i 27 punti di stoccaggio”.

In provincia di Napoli saranno 13 i punti destinati alla vaccinazione: l’Ospedale del mare, San Paolo, Cotugno, Cardarelli, i policlinici universitari Federico II e Vanvitelli e il Santobono per la città; nell’hinterland, invece, saranno gli ospedali di Pozzuoli, Giugliano, Frattamaggiore, Ischia, Castellammare e Nola. Alcune di queste strutture possedevano già gli impianti per mantenere la temperatura adatta; tuttavia, alcuni di essi si sono dovuti organizzare per ordinarli.

Per quanto riguarda il personale sanitario, Giulivo ha specificato che al commissario Arcuri è stato inviato “l’elenco delle persone, suddivise per ospedale, che si occuperanno della vaccinazione e che seguono uno specifico percorso di formazione”. Inoltre, il 12 gennaio è prevista un’esercitazione generale.

A CHI SARANNO DESTINATE LE PRIME VACCINAZIONI – Nella prima fase, il vaccino sarà somministrato a operatori sanitari e sociosanitari, ospiti lungodegenti di strutture ospedaliere e anziani con più di 80 anni di età. Successivamente, le persone dai 60 anni in su, con patologie severe, immunodeficienza o fragilità di ogni età, con il personale scolastico ad alta priorità e gruppi sociodemografici a rischio elevato di malattia o morte. E ancora, sarà il turno del resto del personale scolastico, dei lavoratori dei servizi essenziali, delle carceri, dei luoghi di comunità e delle persone con comorbilità moderata.