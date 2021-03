Coronavirus, stretta a Pasqua: tutta Italia in zona rossa (ad eccezione delle zone bianche)

Il nuovo decreto legge punta a far diventare l'Italia un'unica zona rossa almeno per le vacanze di Pasqua

Il Consiglio dei ministri ha appena varato un nuovo decreto legge (e non un dpcm) per le restrizioni che entreranno in vigore dal 15 marzo e comprenderanno Pasqua. Stefano Bonaccini, presidente della Conferenza delle Regioni, ha espresso un giudizio positivo sul decreto che permette ai presidenti di Regione di “prendere misure provinciali”.

PASQUA IN ZONA ROSSA – Stando al nuovo decreto legge, tutta l’Italia, eccezion fatta per la Sardegna in zona bianca, sarà in zona rossa. Questa restrizione entrerà in vigore dal 3 al 5 aprile per evitare assembramenti durante le vacanze.

LE NUOVE LIMITAZIONI DAL 15 MARZO – Dal 15 marzo al 6 aprile, le zone gialle dovranno comunque seguire le limitazioni previste per le zone arancioni. Per gli spostamenti nelle abitazioni private, è prevista la possibilità di fare visita, una volta al giorno e per un massimo di due persone, tra le 5 e le 22 ad amici o parenti.

Questa possibilità, però, non sarà consentita nelle zone rosse. Tuttavia, nelle giornate del 3,4 e 5 aprile sarà possibile uno spostamento verso una sola abitazione privata.

NUOVO CRITERIO PER L’INGRESSO IN ZONA ROSSA – Il decreto legge, inoltre, introduce una nuova misura più restrittiva per l’ingresso in zona rossa. Durante l’incontro tra governo, Regioni, Anci e Upi è stato confermato il nuovo criterio che verrà applicato alle regioni: ovvero ingresso in zona rossa a partire da 250 casi ogni 100 mila abitanti. Le zone arancioni inoltre avranno la possibilità di istituire al loro interno delle mini zone rosse.