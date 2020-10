Coronavirus, terzo giorno di protesta a Napoli: “Continueremo a scendere in piazza, non siamo camorristi”

La protesta a Napoli contro le restrizioni del governatore Vincenzo De Luca e il nuovo dpcm del governo Conte continua nel suo terzo giorno. I manifestanti hanno organizzato un incontro totalmente pacifico per prendere le distanze da quanto accaduto due giorni fa a causa di alcuni infiltrati che hanno danneggiato la città e si sono scontrati con la polizia.

TERZO GIORNO DI PROTESTA – Ieri sera, commercianti, ristoratori, pizzaioli, associazioni civiche, comitati e cittadini legati alle attività fortemente penalizzate, sono scesi di nuovo in strada per dire no alle ipotesi di quarantena in Campania e contro il Dpcm firmato dal premier Conte e che prevede la chiusura di bar, pasticcerie, gelaterie e ristoranti alle 18.

Un grave danno all’economia ma, soprattutto, a persone che vivono grazie a queste attività. La manifestazione, iniziata ieri sera intorno alle 21, ha raccolto circa duemila persone che hanno sfidato il coprifuoco scattato alle 23. I cittadini hanno espresso pacificamente il loro dissenso senza creare danni o scontri con la polizia. Una grande risposta alle violenze di due giorni fa.

Dopo il raduno a piazza Vanvitelli il gruppo ha sfilato lungo via Scarlatti e ha raggiunto via Luca Giordano, dove ha incontrato un secondo corteo che arrivava da piazza Medaglie d’Oro. I due gruppi si sono uniti e hanno proseguito insieme in direzione di piazza degli Artisti dove, dopo un comizio, la manifestazione ha proseguito verso piazza Medaglie d’Oro.

“Il virus non è il nostro solo nemico ma il governo di Roma e il presidente della Regione stanno dimostrando di essere i nostri veri nemici. De Luca ha decretato il lockdown senza nemmeno preoccuparsi di capire se esistevano coperture economiche per chi sarebbe rimasto senza lavoro. A Roma annunciano cassa integrazione da subito quando ci sono persone che aspettano la precedente cassa integrazione da maggio. Questi signori non sono più credibili e annunciamo che nei prossimi giorni continueremo a scendere in piazza per far sentire la nostra voce, e lo faremo come stasera, pacificamente, per dimostrare che, a differenza di quello che dice De Luca, non siamo camorristi, ma persone che rivendicano i loro diritti“ hanno gridato i rappresentanti della manifestazione.

UNICHE TENSIONI DELLA SERATA – Dopo una sosta a piazza Medaglie d’Oro, il gruppo si è incamminato verso piazza Leonardo, dove si sono verificate le uniche tensioni della serata. I manifestanti pretendevano di raggiungere palazzo Santa Lucia ma i funzionari di polizia hanno sbarrato la strada e placato gli animi.