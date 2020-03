Coronavirus: uomo, capra e cavallo, arrestati per passeggiata illecita

A dimostrazione dell’irrazionalità che può dominarci in un periodo di crisi come quello attuale, vi presentiamo un ennesimo caso di arresto. Un caso abbastanza unico e quasi ironico.

QUARANTENA OBBLIGATORIA PER TUTTI, O QUASI – La quarantena decretata ormai giorni fa in tutto il paese, onde evitare la diffusione del COVID-19, è obbligatoria per tutti. Ma c’é chi ancora la considera un semplice “consiglio”, non rendendosi conto della gravità della situazione.

Questo forse pensava un uomo di Giugliano, comune di Napoli, che portava tranquillamente a spasso i suoi animali. Ma non il solito animale domestico, come un cane per esempio, bensì una capra e un cavallo.

L’ARRESTO – Il tutto è successo il 21 marzo. Gli agenti del commissariato di Giugliano-Villarica stavano effettuando le solite operazione di controllo, per assicurarsi che le misure adottate dal Governo fossero rispettate. Quando ad un tratto, scorgono in lontananza un uomo accompagnato dai suddetti animali.

Le forze dell’ordine hanno provveduto subito a fermare la passeggiata di questo strano piccolo gruppo. L’uomo è stato denunciato per inottemperanza alle prescrizioni del D.P.C.M, datato 9 marzo 2020. Per discolparsi, ha dichiarato di dover: «portare gli animali a passeggio». Una ragione comprensibile, ma decisamente non in tempi come questi.