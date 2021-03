Coronavirus, vaccini anche in farmacia: non potranno accedere tutti

I vaccini potranno essere somministrati anche in farmacia, tuttavia, non potranno accedere tutti i pazienti

I vaccini anti-Covid potranno essere somministrati anche nelle farmacie: questa è l’ultima decisione che permetterà di accelerare la campagna vaccinale. I farmacisti, quindi, potranno somministrare le dosi ma ad alcune condizioni.

VACCINI IN FARMACIA: ECCO COME – I farmacisti potranno dunque somministrare i vaccini ai pazienti ma dovranno rispettare alcune regole fondamentali. Per prima cosa, essi dovranno frequentare dei corsi di abilitazione organizzati dall’Istituto superiore di sanità. Inoltre, alle vaccinazioni non potranno accedere tutti i pazienti.

Saranno esclusi dalla vaccinazione i soggetti estremamente fragili o chi abbia avuto pregresse reazioni allergiche gravi. Questo accordo è stato firmato dal ministro della Salute, Roberto Speranza nell’“Accordo quadro tra governo, regioni-ppaa, Federfarma e Assofarm per la somministrazione da parte dei farmacisti dei vaccini anti SarsCov2”.

I farmacisti, tuttavia, non sono obbligati a somministrare i vaccini poiché la partecipazione è volontaria. Le attività di prenotazione e le somministrazioni verranno eseguite “secondo i programmi di individuazione della popolazione target previamente definiti dalle autorità sanitarie e seguendo i criteri di priorità”.

Il vaccino potrà essere somministrato previa acquisizione del consenso informato attraverso la compilazione del modulo. Secondo l’Accordo, alle farmacie è riconosciuta una remunerazione pari a 6,00 euro per ogni vaccinazione. Il protocollo prevede l’utilizzo di dispositivi di protezione per il farmacista. I cittadini, invece, “dovranno fornire ogni utile informazione ai fini della corretta compilazione del consenso informato; non dovranno avere avuto negli ultimi 14 giorni contatti stretti con persone affette da Covid- 19, febbre superiore a 37.5 gradi, sintomatologia compatibile con Covid-19, essere positivo a test per Sars-CoV-2”. Infine, dopo la vaccinazione, il cittadino dovrà attendere almeno 15 minuti ed essere sorvegliato dal farmacista per eventuali supporti di emergenza.