Coronavirus, variante Omicron: ipotesi zona arancione dal 23 dicembre?

La variante Omicron si sta rapidamente diffondendo in tutta Europa, tant’è che molti Paesi hanno già iniziato a chiudere le frontiere per salvare le feste natalizie. Rispetto ai colleghi europei, la percentuale in Italia è ancora molto bassa: infatti, attualmente i casi di questa variante sono circa 84 (dati aggiornati al 18 dicembre). Tuttavia, il Governo potrebbe adottare delle regole restrittive sotto natale, vediamo.

Cabina di regia convocata per il 23 dicembre

Il premier Mario Draghi ha convocato la cabina di regia per il 23 dicembre con l’obiettivo di contrastare la rapida diffusione di Omicron. Stando a quanto dichiarato dall’Istituto Superiore di Sanità, la nuova variante sudafricana del Coronavirus aumenterà la sua diffusione proprio nelle prossime settimane.

Tuttavia, sulla questione il ministro della Salute Roberto Speranza resta tranquillo: “Per ora abbiamo un vantaggio importante perché la percentuale di Omicron rispetto altri paesi europei è ancora molto bassa. Ma se aumentiamo le vaccinazioni avremo ancora uno scudo migliore”.

Italia come Campania?

In questi giorni, il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, ha anticipato le mosse del Governo. Dal 23 dicembre, infatti, saranno vietati tutti gli assembramenti nelle zone di movida come bar, piazze, ristoranti. Una sorta di zona arancione che però sarà più “morbida” nei confronti dei possessori di Green Pass. Le regole in zona arancione restano le stesse di sempre, ma questa volta con una piccola variazione.

La novità è che i commercianti potranno essere aperti ma accogliere solo coloro che possiedono il Green Pass, così come le palestre. Chi non lo possiede dovrà fare attività fisica all’aperto. Per quanto riguardano gli spostamenti, potranno muoversi liberamente solo i possessori del Certificato Verde. Non ci resta che attendere il 23 dicembre per capire se il Governo deciderà di adottare le stesse misure della Campania.