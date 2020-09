Coronavirus, Vincenzo De Luca: “Se non ci saranno controlli, chiuderemo la Campania”

Il Coronavirus, anche in Italia, è ritornato con numeri importanti. Dopo una pausa con un rallentamento importante dei contagi, da qualche settimana la preoccupazione è tornata. A differenza della prima ondata, ora ad essere colpite sono quasi tutte le Regioni italiane, compresa la Campania.

A parlare del virus ci ha pensato il Presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, con una minaccia rivolta ad una possibile chiusura della Regione nel caso in cui non ci saranno maggiori controlli: “In queste ore di rientri la Campania è stata l’unica Regione ad avere il coraggio di fare un’ordinanza che obbliga chi viene da fuori alla quarantena e al tampone“.

“Oggi occorre filtrare il più possibile cosi’ siamo tranquilli: chi non fa oggi questo lavoro dovrà chiudere le Regioni e in quel caso noi chiuderemo le frontiere della Campania. Se non facciamo il filtro ora con i nuovi contagi, fra un mese avremo una tragedia. I nuovi positivi li stiamo andando a cercare noi“.

Con queste parole, quindi, Vincenzo De Luca ha sottolineato che non bisogna abbassare la guardia a cercare di fare maggiori controlli.

Dal primo settembre, in Campania, vi è l’obbligo di tampone per tutti coloro che rientrano dai Paesi a rischio e dalla Sardegna al fine di prevenire possibili contagi asintomatici. Nei giorni scorsi, il governatore campano aveva dichiarato: “Nel momento in cui si riapre tutto si viene risucchiati nella situazione generale del nostro Paese. In questo momento stiamo cercando di attuare un piano di sicurezza e prevenzione, anticipando in Campania decisioni prese dopo dal governo nazionale, come il 12 agosto per rendere obbligatori i controlli per chi veniva dall’estero e individuare i contagi“.