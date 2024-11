Corrado: “Skriniar? Andrà a Napoli”

Il Napoli potrebbe inserirsi a sorpresa nella trattativa tra Juventus e Skriniar

Secondo quanto emerso nelle ultime settimane, l’ex difensore dell’Inter Milan Skriniar sarebbe disponibile ad unirsi alla Juventus nella finestra di mercato di gennaio, ma i bianconeri devono convincere il PSG a pagare parte dello stipendio del difensore. La Juventus cercherà inevitabilmente un nuovo difensore centrale nella finestra di mercato di gennaio dopo il grave infortunio al ginocchio di Gleison Bremer.

Il difensore del PSG Skriniar è uno dei giocatori legati al trasferimento a Torino e, secondo l’ultimo rapporto di Calciomercato.com, il nazionale slovacco è aperto ad unirsi alla Vecchia Signora. Ma secondo qualcuno ci sarebbe una pista ben più percorribile e che porterebbe a Napoli.

Ne ha parlato Antonio Corrado

Nel corso di una recente intervista, Antonio Corrado ha detto le seguenti parole. Prima si è esposto su un difensore partenopeo: “Rafa Marin non gioca? Nessun mistero per me. Ho avuto modo di vederlo una settima di ritiro per farmi una idea sul calciatore. E vi assicuro che un giocatore possa essere giudicato bene guardandolo attentamente per due volte al giorno in allenamento e nelle partitelle”.

Poi ha continuato parlando di Skriniar: “Non ho fatto un nome a caso. Skriniar non gioca nel suo attuale club (il PSG, ndr) e ha già lavorato con mister Antonio Conte. Il mister lo conosce bene e di conseguenza potrebbe essere sicuramente un nome papabile per rinforzare l’organico dei partenopei. Mi giungono delle notizie in tal senso, sarebbe giunta anche una telefonata da Napoli al calciatore. In estate la società azzurra ci provò seriamente, ora potrebbe essere la volta buona. Skriniar consentirebbe a Conte di giocare anche con la difesa a tre”.