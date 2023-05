Corriere del Mezzogiorno, ultimo tentativo di ADL per convincere Spalletti a restare Napoli

L’edizione odierna de Il Corriere del Mezzogiorno scrive in merito al futuro dell’allenatore della SSC Napoli. Nelle ultime settimane si sono susseguiti tanti nomi per la panchina azzurra, con Luis Enrique che rappresenta il profilo scelto dal presidente Aurelio De Laurentiis.

Tuttavia, prima di fiondarsi sullo spagnolo, il presidente partenopeo farà un ultimo e disperato tentativo per convincere Luciano Spalletti a restare a Napoli, almeno per un altro anno. La risposta del tecnico, conclude il Corriere del Mezzogiorno, sembra ormai scontata, con il mister che comunicherà ancora una volta la decisione di andare via.

L’unico modo per convincere Spalletti a restare sarebbe quello di dare conferme sulla squadra che ha vinto lo Scudetto e rivedere in aumento le spettanze economiche del mister. C’è tempo fino alla partita con la Sampdoria e non a caso, prima dell’incontro con De Laurentiis, Luciano Spalletti fu chiaro: “Vi depisteremo…“.