CORRIERE DELLA SERA – Kvara triste, tre le motivazioni dietro il momento no

Contro la Sampdoria il Napoli ha trovato una vittoria importante per proseguire la corsa Scudetto. Gli uomini di Luciano Spalletti sono riusciti a portare a casa i tre punti, mentre delle dirette concorrenti solo la Juventus è riuscita a stare al passo.

Durante la partita, però, si è visto comunque un giocatore ancora non in forma, l’attaccante partenopeo Khvicha Kvaratskhelia.

L’edizione de Il Corriere della Sera spiega le tre motivazioni dietro il momento negativo del fantasista georgiano: “Tre mesi di stop forzato tra infortunio e sosta per il Mondiale, ma anche il furto dell’auto (ritrovata in poche ore) con i ladri che di notte entrano in casa sua per prendere le chiavi della vettura“.

“Lui subisce il trauma, in silenzio. Decide di lasciare quell’appartamento in zona flegrea e trasferirsi a Posillipo“.

Inoltre, dopo essersi ripreso, Kvara ha continuato soffrire di dolore alla schiena e solo nel periodo natalizio è ritornato in campo. Le qualità sono indiscusse, sarà necessario aspettare solo qualche settimana per rivederlo in forma come ad inizio campionato.