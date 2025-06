Corriere Dello Sport: Manna sempre interessato a Lee Kang-In del PSG

Tra i profili ormai da tempo sul taccuino di Giovanni Manna c’è quello di Lee Kang-In, centrocampista offensivo del PSG. Il DS del Napoli lo segue già da qualche anno con interesse e si era già parlato di lui durante la trattativa per Kvicha Kvaratskhelia, salvo poi non inserire nessuna contropartita tecnica nell’affare che ha portato il georgiano a Parigi.

Il Napoli vorrebbe rinforzare il centrocampo e l’approdo di Kang-In aggiungerebbe ancora più qualità alla mediana che avrà a disposizione Antonio Conte per difendere lo scudetto e per fare bene in Champions League. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, l’interesse del Napoli è reale e anche in questa sessione di mercato si tornerà alla carica per cercare di acquistarlo.

Il coreano venne acquistato dal PSG per 20 milioni di euro, per cui con un buon investimento, a quanto si legge sulle pagine del quotidiano, la trattativa potrebbe andare in porto. L’alternativa principale resta sempre Davide Frattesi che, come risaputo, è tutt’altro che sicuro di restare in nerazzurro. I buoni rapporti del Napoli con il suo agente Giuseppe Riso potrebbero favorire il passaggio dell’ex Sassuolo agli ordini di Conte qualora la trattativa per Kang-In dovesse tramontare.

Il 24enne della Corea del Sud è arrivato in Europa grazie allo scouting del Valencia e ha giocato nel Mallorca prima di approdare al PSG nell’estate del 2023. Quest’anno ha collezionato 30 presenze in Ligue 1 mettendo a segno 6 goal e 6 assist, mentre in Champion League 11 presenze senza però scendere in campo in finale contro l’Inter.

Attualmente, dunque, i nomi per il centrocampo azzurro sono due: Frattesi e Lee Kang-In. Per il nerazzurro, oltre a un discorso economico ancora da impostare con la dirigenza meneghina, c’è anche da capire le idee che avrà il nuovo allenatore Cristian Chivu. Per il coreano, invece, se dovesse essere ritenuto un esubero da Luis Enrique, con la giusta offerta, il Napoli potrebbe accaparrarselo.