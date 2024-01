CORRIERE DELLO SPORT – Napoli, offerta di quasi 40 milioni per il gioiello Sudakov: la risposta dello Shakhtar

Il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, in questo mercato di gennaio sta lavorando non solo per il presente, ma anche per il futuro. L’intenzione è infatti acquistare giovani che possano subito dare il loro contributo ma che saranno decisivi soprattutto a partire dalla prossima stagione.

L’edizione odierna de Il Corriere dello Sport svela come il club azzurro abbia presentato un’offerta ufficiale per uno dei calciatori più ambiti d’Europa, l’ucraino Heorhij Viktorovyč Sudakov: “De Laurentiis sta puntando ai giovani, al futuro, e così dopo aver confezionato l’acquisto di Ngonge sta provando anche l’affondo per l’ucraino dell’anno, il gioiello dello Shakhtar di 21 anni che fa impazzire mezza Europa, Juve compresa: Georgiy Sudakov, professione centrocampista di enorme talento”.

SUDAKOV HA UNA VALUTAZIONE DI 40 MILIONI DI EURO, IL NAPOLI HA PRESENTATO UNA PRIMA OFFERTA MOLTO VICINA ALLA RICHIESTA

“Valore 40 milioni di euro: il Napoli ha provato ad avvicinarsi, ha messo sul piatto una cifra molto vicina a quella richiesta dimostrando un interesse concreto nei confronti del giocatore, ma la risposta per il momento è stata negativa”, scrive il Corriere dello Sport.

Il Napoli, quindi, sarebbe fortemente interessato al centrocampista ucraino, con il club azzurro che avrebbe presentato un’offerta di quasi 40 milioni di euro. Da parte della squadra proprietaria del cartellino, per ora, è arrivata una risposta negativa, rivela il noto quotidiano sportivo.