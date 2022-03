Corriere fiorentino, scambio Meret – Dragowski: ipotesi possibile

In questi giorni sta rimbalzando, a partire dal Corriere Fiorentino, su tutte le testate giornalistiche un’ipotesi clamorosa di scambio. Stiamo parlando di Meret e Dragowski, i quali potrebbero essere i protagonisti di questa trattativa.

Scambio portieri?

Sul Corriere Fiorentino è apparso un trafiletto dedicato a questo ipotetico scambio. “Porte girevoli, piace Meret. Scambio con Drago? Il polacco può andarsene anche subito. Sul fronte Vlahovic resta in piedi l’offerta dell’Arsenal” si legge.

A quanto pare, quindi, l’idea sarebbe quella di scambiare i due portieri, anche se la Fiorentina sta pensando anche ad altri profili per la porta come Cragno e Vicario, in prestito all’Empoli.

Per ora si trattano di indiscrezioni, non ci sono ufficialità anche perché al Napoli Meret piace ed è in linea con il rinnovamento della rosa. Si tratta, infatti, di un portiere agile e reattivo, abile nelle uscite e nel parare i rigori.