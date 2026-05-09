Corsa in Ospedale dopo il malore, muore Carabiniere di 47 anni in Campania

Profondo cordoglio a Nocera Inferiore per la scomparsa di Francesco Perrotta, una notizia che ha colpito duramente anche l’ambiente dell’Arma dei carabinieri. Il militare, 47 anni, è venuto a mancare dopo un improvviso malore avvenuto nella sua abitazione. La tragedia si è consumata nella notte, lasciando sgomenta l’intera comunità locale.

Secondo le prime ricostruzioni, Perrotta si trovava nella sua casa di via Fucilari quando avrebbe iniziato ad accusare forti dolori al petto. Resosi conto della gravità della situazione, è stato richiesto tempestivamente l’intervento dei soccorsi sanitari. L’allarme ha mobilitato in breve tempo il personale del 118.

Gli operatori dell’emergenza sono arrivati sul posto per prestare le prime cure al 47enne, cercando di stabilizzarne le condizioni. Dopo i primi interventi effettuati nell’abitazione, il militare è stato trasferito d’urgenza presso l’ospedale Umberto I della città. Nonostante gli sforzi dei medici, però, la situazione si è rivelata estremamente critica.

La morte del carabiniere ha suscitato forte commozione sia tra i colleghi dell’Arma sia tra i cittadini nocerini, profondamente colpiti dalla perdita. La vicenda ha rapidamente fatto il giro della comunità, dove Perrotta era conosciuto e stimato. In molti si sono stretti attorno alla famiglia in queste ore di dolore.