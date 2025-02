Corso di ricostruzione unghie a Roma: professionalità e tendenze alla portata di tutti

Il settore dell’estetica e della bellezza è sempre stato tra i migliori in cui investire, dato il posto di rilievo che occupa: le donne non rinunciano ad avere le unghie curate, segno di igiene personale e di stile. Seguire un corso ricostruzione unghie Roma significa puntare a una delle professioni più richieste, con la possibilità concreta di trasformare una passione in una professione remunerativa e gratificante. Vediamo cosa sapere e perché conviene.

Seguire un corso di ricostruzione unghie

Offrire dei servizi beauty per avere unghie alla moda, perfette per estetica e tendenza, non è un’attività semplice, poiché in realtà vengono richiesti professionalità, competenza, pratica e conoscenza del settore. Ecco perché è essenziale seguire un corso professionale per la ricostruzione delle unghie, per avere l’opportunità di apprendere tutto quello che c’è da sapere, acquisire le tecniche e sviluppare una maggiore familiarità con gli strumenti che usano le estetiste qualificate.

Naturalmente un corso non insegna unicamente a fare le unghie, ma aiuta a comprendere i principi di sicurezza e di igiene; inoltre, assicura quel know-how essenziale per avere una base solida per svolgere il lavoro nel migliore dei modi, garantendo una formazione continua.

Saltano subito all’occhio i benefici: grazie a una formazione professionale, si acquisiscono tutte quelle competenze e conoscenze per soddisfare le aspettative della clientela e per fornire, di fatto, un servizio di qualità. Anche per quanto riguarda la crescita della propria carriera ci sono dei risvolti interessanti: aver seguito un corso funge un po’ da trampolino di lancio in questo settore. Con evidenti vantaggi per credibilità e opportunità di reddito.

Seguire un corso di ricostruzione unghie a Roma

A questo punto diventa essenziale trovare il corso di riferimento per iniziare a studiare e affinare le proprie competenze: la Scuola di Estetica BSA (Beauty Space Academy) propone un corso di ricostruzione unghie a Roma riconosciuto dalla Regione Lazio. Il corso dura 200 ore e al termine viene conferito l’attestato di onicotecnica, non prima naturalmente di aver conseguito l’esame finale. Tra i corsi maggiormente richiesti, dà l’opportunità di seguire una formazione specializzata e di riuscire ad affermarsi in questo settore.

La Scuola di Estetica Beauty Space Academy è stata fondata nel 2006: quattro affiliati collaboratori, con esperienza pluriennale nel settore, sono diventati un punto di riferimento per l’insegnamento e per la formazione dei nuovi professionisti. Il loro metodo di insegnamento è estremamente interessante, poiché si fonda sullo studio di materie teoriche e sullo svolgimento delle lezioni pratiche, in modo tale che ci sia un equilibrio tra teoria e pratica.

Come diventare un’onicotecnica affermata

Per diventare un’onicotecnica affermata, ovvero una tecnica specializzata nella ricostruzione delle unghie, si deve necessariamente studiare: durante la formazione vengono appresi i principi di igiene, come anticipato, ma viene anche approfondita l’anatomia e la fisiologia delle unghie. Certo, oltre alla professionalità e alla competenza, è indispensabile avere un pizzico di creatività e di passione per emergere in questo settore.

La prima cosa da fare è dunque quella di iscriversi e frequentare un corso specializzato, al termine del quale verranno apprese le tecniche e tutto quello che c’è da sapere per iniziare a lavorare ufficialmente. Tuttavia, ed è bene tenerlo a mente, questo settore è trainato dalle nuove tendenze e dalle nuove mode: nel corso degli ultimi decenni anche la tecnologia ha in parte rivoluzionato il modo di fare le unghie. Quindi, dopo il corso per ricevere l’attestato, non possiamo che suggerire di continuare a formarsi, con lo scopo di tenersi al passo con gli ultimi trend e offrire solamente il meglio alla clientela.

Con la professione di onicotecnica, si possono offrire diversi servizi alla clientela: l’opportunità di fare smalti semipermanenti, nail art e ricostruzione unghie. L’iter formativo è solo il primo step: successivamente, è possibile scegliere se lavorare in un salone o affittare uno spazio o ancora aprire la propria attività. I risvolti lavorativi sono molteplici, e dipendono anche dai propri sogni e desideri.