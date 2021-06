Corso Segretaria Studio Medico: info e costi

Vuoi intraprendere la carriera come segretaria di uno studio medico e non sai come fare? In questo articolo ti spiegheremo passo dopo passo come intraprendere la professione e ti consiglieremo un Corso Segretaria Studio Medico appositamente dedicato.

SEGRETARIA STUDIO MEDICO: MANSIONI

La segretaria è la prima persona che si incontra all’ingresso di uno studio, si occupa della fase di accoglienza pazienti, della gestione amministrativa, contabile e organizzativa, fungendo da tramite tra i clienti e il medico.

L’attività prevede, inoltre, la ricezione dei dati dei pazienti, l’inserimento dei dati nei software che vengono solitamente utilizzati negli studi medici, la definizione degli appuntamenti e la gestione di strumenti e materiali necessari al medico per svolgere la professione. Lo stipendio, inoltre, è di tutto rispetto (Per approfondire l’argomento consigliamo di leggere l’articolo “Stipendio Segretaria Studio Medico: ecco quanto guadagna”).

COME DIVENTARE SEGRETARIA DI UNO STUDIO MEDICO?

Per diventare segretaria di uno studio medico non è necessaria una laurea, ma il semplice diploma. Tuttavia, per trovare lavoro in maniera più rapida consigliamo di seguire i corsi dedicati alla professione, che consentono di acquisire competenze in campo sanitario, contabile, amministrativo e nell’utilizzo dei software dedicati alla gestione dei clienti.

CORSO SEGRETARIA STUDIO MEDICO PIANETA STUDIO

Il corso per diventare segretaria di studio medico tenuto da Pianeta Studio è riconosciuto in tutta Italia e rappresenta una specie di laurea in questo settore (Per iscriversi gratuitamente basta cliccare qui). Seguire il corso di Pianeta Studio garantisce l’accompagnamento al lavoro e lo stage: ciò consente di avere una marcia in più in questo settore!

Durante il corso imparerai a:

Gestire in autonomia l’amministrazione di uno studio medico , dalle prenotazioni all’archiviazione delle cartelle;

, dalle prenotazioni all’archiviazione delle cartelle; Utilizzare uno dei software più diffusi di gestione cartella clinica;

di gestione cartella clinica; Essere di supporto in fase di diagnosi e assistenza alla terapia dei pazienti.

L’apprendimento sarà facilissimo e personalizzato: potrai scegliere orari e giorni di frequenza, risparmiando i costi dello spostamento e confrontandoti direttamente col docente. Tutti i contenuti vengono archiviati e sono sempre a disposizione.

Il corso di Pianeta Studio ti fornisce tutte le conoscenze richieste nel settore per permetterti di gestire in autonomia l’amministrazione di uno studio medico e rilasciando tutte le relative certificazioni (il corso garantisce la promozione, altrimenti verrete ripreparati gratuitamente)

In particolare, i titoli rilasciati saranno i seguenti:

Diploma di specializzazione ;

; Attestato teorico/pratico ;

; Attestato di stage ;

; Certificato di acquisizione delle conoscenze in materia di primo soccorso ;

; Certificato di acquisizione delle conoscenze in materia trattamento dei dati ;

; Certificato di acquisizione delle conoscenze in materia di prevenzione del Covid19 ;

; Certificato di acquisizione delle conoscenze in materia di sicurezza sul lavoro.

Inoltre, iscrivendosi al corso si avrà la possibilità di avere in regalo il tablet che sarà utilizzato durante le lezioni.

Ora che avete le idee chiare sulla professione che andrete a svolgere vi invitiamo ad iscrivervi gratuitamente e senza impegno alla pagina del Corso segretaria studio medico organizzato da Pianeta Studio cliccando qui.