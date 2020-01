CorSport: De Laurentiis non ha seguito un prezioso consiglio di Ancelotti

Nel momento in cui Ospina, all’82esimo minuto di Lazio-Napoli, ha deciso in maniera scellerata di cercare di dribblare Immobile invece che gettare il pallone in fallo laterale, si è consumata l’ennesima catastrofe sportiva della stagione degli azzurri. Secondo il Corriere dello Sport una delle colpe del tracollo di questa stagione è stata il mancato ascolto del presidente De Laurentiis di un consiglio che gli avrebbe dato Carlo Ancelotti in estate.

La situazione del Napoli in questa stagione è a dir poco critica essendo ormai lontano 11 punti dall’ultimo posto utile per qualificarsi in Champions League attualmente occupato dall’Atalanta, a meno 20 rispetto ai punti ottenuti alla diciannovesima della scorsa stagione e a ben 24 punti dalla Juventus capolista. Adesso bisognerà subito rialzarsi con due partite consecutive in campionato al San Paolo: prima contro la Fiorentina e poi contro la Juventus per cercare di vendicare il 4-3 dell’andata con l’autogoal finale di Koulibaly.

Il giornale diretto da Ivan Zazzaroni ha però le idee ben chiare. L’argomento riguarda Mertens e Callejón. Le prestazioni dello spagnolo sono da tempo al di sotto delle aspettative mentre il belga è nel suo paese per cure fisioterapeutiche. In realtà Carlo Ancelotti in estate aveva le idee chiare: andavano entrambi ceduti, visto che non era possibile rinnovare i loro contratti, ancora attualmente in scadenza a giugno 2020.

Il Presidente De Laurentiis non era stato neanche troppo carino con loro invitandoli non troppo prosaicamente ad andare in Cina. Il modello che avrebbe dovuto seguire il Napoli è quello dell’Inter. Antonio Conte, appena arrivato alla Pinetina, si è guardato intorno per capire il materiale umano che aveva a disposizioni e non ci ha messo troppo prima di spiegare a Marotta che c’erano tre armadietti da svuotare: quello di Icardi, di Perisic e di Nainggolan. Risultato: l’argentino ha preso casa nei pressi della Tour Eiffel, il croato ha partecipato all’Oktober Fest in Baviera senza dover spostarsi troppo e il belga è tornato nella sua Cagliari.