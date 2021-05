CorSport: Gattuso avrebbe chiesto a Insigne di seguirlo lontano a Napoli

Allegri, Spalletti, Sarri, Benítez, Mazzarri, Italiano, Juric e chi più ne ha più ne metta. Sono solo alcuni dei nomi pubblicati sui giornali durante l’arco di questa stagione per sostituire Gennaro Gattuso a fine ciclo a Napoli.

Nonostante il probabile approdo in Champions League, il tecnico calabrese dovrà abbandonare la sua squadra e cercare fortuna altrove. Non mancano le squadre interessate a lui e, a sua volta, Gattuso ha diversi estimatori anche nello spogliatoio azzurro.

Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, Gattuso avrebbe addirittura fatto una richiesta speciale al capitano del Napoli, Lorenzo Insigne. Sulle pagine del giornale diretto da Ivan Zazzaroni si legge che l’attuale tecnico azzurro avrebbe chiesto a Insigne di seguirlo nel caso in cui non dovesse rimanere a Napoli.

Il contratto di Insigne, in effetti, scade a giugno 2022 ed il rinnovo dovrà essere trattato tra pochi mesi per non rischiare di perderlo a zero tra un anno. La casa del numero 24, tuttavia, è Napoli e il capitano resterebbe a vita se fosse per lui, Poi, certo, bisognerà trovare l’accordo con De Laurentiis.

Un aneddoto simile si sarebbe verificato anche con un altro calciatore, stiamo parlando di Hysaj. Sempre secondo il Corriere, Gattuso avrebbe chiesto anche all’albanese di seguirlo con lui, e, in effetti, si era registrato un interessamento della Fiorentina per il terzino.