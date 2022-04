Cosa è andato storto nella stagione della Juventus?

Si direbbe una stagione da dimenticare quella della Juve targata Allegri 21/22, a una manciata di giornate dal termine del campionato, la Vecchia Signora sembra non riuscire a stare al passo delle milanesi. Eppure le occasioni ci sono state, anche i giocatori non si possono certo considerare di sencond’ordine, soprattutto ora che il bomber Vlahovic veste la casacca bianconera, eppure qualcosa manca, cerchiamo di capire cosa.

Partiamo dall’allenatore, uno che dopo aver messo in cascina 5 scudetti di fila sembra ritornato alla corte di Agnelli con le stesse intenzioni con cui aveva cominciato la sua parabola ascendente nel 2014, purtoppo per il Conte Max nessuna gioia negli ultimi due anni, nonostante gli sforzi sul mercato e le tante occasioni sfumate, si direbbe un ritorno all’insegna della sfortuna per il Mister livornese che messo a dura prova dagli infortuni, già dopo il risicato successo sullo spezia considera pubblicamente lo scudetto un discorso chiuso.

Eppure la la Juve arriva da una serie di ben quattrodici match restando imbattuta. Una Juve risicata, che fa tesoro delle vittorie per uno a zero come con lo Spezia e che celebra il suo neo bomber Vlahovic in coabitazione con Immobile sul tetto della classifica marcatori.

Pensiamo poi alla matematica, che in fin dei conti non da ancora per spacciata la squadra di Allegri, c’è anche chi sostiene che la Juve sia l’unica squadra italiana capace di un filotto che la faccia rimanere imbattuta e quindi incoronare campione a fine stagione. Certo, se così fosse non aspettiamoci i quattro a zero e le giocate di fino, pouttosto attendiamo una serie di brutte partite, con occasioni sprecate ma che alla fine fanno portare a casa i tre punti per il rotto della cuffia. Chissà se sarà questa Juve ad accompagnarci fino in fondo o se ci saranno ulteriori sorprese in queste ultime dieci giornate che ci separano dalla pausa estiva.

Sembrerebbe quindi che di fronte ad una Juve meno bella ma comunque determinata a lottare, ci siano le milanesi e un Napoli non sempre decifrabile e a volte sprecone. Al momento i punti di distacco dal Milan capolista sono sette e non sembrano una passeggiata per gli uomini di Allegri. D’altro canto, questa stagione ci ha insegnato che non è mai saggio lasciarsi abbindolare dai pronostici e che se si vuole scommettere, tanto meglio farlo su un sito come su Scommesse24.net e sperare che la propria intuizione si trasformi in realtà.

Se ci concentriamo meglio sulle rivali della Juve, non possiamo non considerare un Inter che ha appena travolto a mani bassi la Salernitana, in disperata ricerca di punti salvezza. Un inter protagonista di una situazione di incertezza su chi stia davvero comandando la classifica, dato che i nerazzurri hanno una partita da recuperare contro il Bologna, che in caso di vittora la potrebbe portare a scavalcare i cugini del Milan. Si direbbe una responsabilità che grava principalmente sulle spalle di Barella, Lautaro e Brozovic, anche se la squadra di Inzagni non sembra ancora aver dato la conferma di meritare il titolo più delle altre, a causa dell’andamento a volte altalenante e delle prestazioni non sempre convincenti come ci si aspetterebbe dal club nerazzurro.

Dunque, se nemmeno l’Inter ha ancora convinto al cento per cento e il Napoli sembra sul punto di perdere lo slancio per la lotta finale allo scudetto, chissà che non possa essere il Milan di Pioli il conquistatore del trofeo di Serie A 2021-2022. Del resto i rossoneri hanno saputo soprendere indiverse occasioni in cui partivano come sfavoriti, vedi proprio i match contro Inter e Napoli in cui il pronostico è stato ribaltato dai gol di Giroud, quello che sembrava doversi ritagliare uno spazio come sostituto di Ibra e che adesso sta decidendo le sorti del campionato con reti pesantissime. Eppure la classifica non sembra così netta da poter lasciare certezze. Più che la squadra più forte, si direbbe che quest’anno sarà la più tenace a portare a casa lo scudetto, la costanza nei risultati sarà la chiave che permetterà ad una tra Milan, Inter, Napoli e Juve a tionfare sulle altre.