Cosa fare se hai perso le chiavi di casa o hai trovato la serratura bloccata

Rientri a casa e ti accorgi di aver perso le chiavi o ritrovi la serratura bloccata: prima di entrare in panico cerca di valutare le possibili opzioni. Oltre a implementare delle misure preventive, che ti suggeriamo fra poco, rifletti sul fatto che hai diversi metodi a disposizione con cui procedere.

Pertanto, prima di pensare al peggio, potresti controllare se hai lasciato delle finestre aperte da cui poter entrare o se hai a disposizione un ulteriore ingresso. Può sembrare un consiglio banale ma talvolta nell’ansia non si considerano le varianti più ovvie. Qualora non ci fosse alcuna via di accesso disponibile, allora puoi valutare altre opzioni comuni.

Se vivi in un condominio in affitto e hai perso le chiavi di casa, puoi provare a contattare il proprietario, un vicino di casa o al limite il gestore dell’immobile, i quali di solito ne possiedono una copia.

Quando invece la serratura è bloccata, sconsigliamo di provare con i metodi fai da te e consigliamo di chiamare uno specialista che opererà sull’apertura porta, il quale possiede la strumentazione adatta per sbloccare in breve tempo la situazione.

Misure preventive: Suggerimenti per evitare futuri bloccaggi o perdite di chiavi

Per evitare di trovarsi nella spiacevole situazione di perdere nuovamente le chiavi di casa o di fronte a una serratura bloccata, meglio essere previdenti e adottare delle misure finalizzate alla risoluzione preventiva del problema.

Ecco alcuni suggerimenti che potrebbero risultare salvifici:

crea una copia di emergenza delle chiavi e tienile in un luogo sicuro, come a casa di un amico, un vicino o un familiare di fiducia;

acquista una cassaforte in cui conservare una copia di emergenza delle chiavi , qualora non avessi un riferimento sicuro e tienila in un luogo diverso dall’abitazione;

, qualora non avessi un riferimento sicuro e tienila in un luogo diverso dall’abitazione; evita di lasciare le chiavi di casa incustodite o di metterle in luoghi facilmente accessibili a estranei ;

; tieni sempre in memoria il numero di telefono di un professionista di pronto interventi casa su cui poter contare;

esegui una manutenzione periodica delle serrature con lubrificanti e olii specifici;

se la tua porta si blocca con facilità, fatti spiegare bene da un fabbro come poter intervenire per sbloccare la serratura in rapidità.

Seguendo questi suggerimenti, puoi ridurre al minimo il rischio di rimanere fuori di casa o di trovarti di fronte a una porta chiusa senza alcuna soluzione e con una sensazione di sgomento imminente.

Al cospetto di una serratura bloccata o della mancanza di chiavi

Se ritieni di poter affrontare la situazione da solo, puoi provare alcuni metodi fai da te per aprire la porta. Esistono diverse tecniche e strumenti disponibili per aprire una porta chiusa senza danneggiarla.

Per esempio, puoi utilizzare una carta di credito o un utensile chiamato grimaldello per cercare di sbloccare la porta. Tuttavia, è importante agire con cautela e fare attenzione a non danneggiare la serratura o la porta stessa durante il processo.

Invece, se hai valutato la situazione e hai deciso di contattare un esperto in pronto intervento e ottenere quindi assistenza. Questo tipo di emergenza di solito sono garantite da un servizio ventiquattr’ore su ventiquattro. Pertanto, scegli un servizio tempestivo e di qualità.

Una volta che hai trovato un esperto, fornisci tutte le informazioni necessarie in riferimento alla tua situazione. Descrivi il tipo di porta che dev’essere aperta, se hai perso le chiavi o se ti trovi di fronte a una serratura bloccata. Queste informazioni aiuteranno a capire meglio il problema e a fornire l’assistenza adeguata.

Servizi di pronto interventi casa : vantaggi e costi

Quando si tratta di situazioni di emergenza, i servizi di pronto intervento sono un’opzione conveniente e affidabile, poiché forniscono un’assistenza rapida. Indipendentemente dall’ora del giorno e della notte, un operatore si rende disponibile per risolvere il problema.

Inoltre, vantano un’esperienza tale da saper affrontare le situazioni di emergenza con abilità, senza danneggiare la porta o la serratura. A meno che il problema non sia così impegnativo da richiedere un lavoro d’impatto.

Tuttavia, è importante considerare i costi associati a un servizio di fabbro di emergenza, i quali possono variare a seconda della zona geografica, dell’ora del giorno, del tipo di servizio richiesto e della complessità della situazione. Malgrado ciò, si tratta di una soluzione necessaria che va a compensare il disturbo arrecato dalla spiacevole evenienza.