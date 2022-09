Cosa regalare agli ospiti: 4 idee per un dono semplice ma d’effetto

Che si tratti di una festa di compleanno o di qualsiasi altro evento organizzato, sarebbe sempre buona cosa lasciare un regalino ai propri ospiti per ringraziarli della loro presenza. Si tratta di una carineria, di una piccola attenzione che gli invitati apprezzano sempre moltissimo e vale dunque la pena non sottovalutarne l’importanza, anche perché non occorre strafare. È sufficiente regalare agli ospiti un piccolo pensiero per fare una bellissima figura e sorprenderli in senso positivo.

Cosa donare però agli invitati? Vediamo insieme alcune idee semplici ed economiche ma pur sempre di grande effetto.

#1 Sacchettino di caramelle

Un bel sacchettino contenente delle caramelle può rivelarsi il regalo perfetto da lasciare agli ospiti alla fine di una cena o di una festa di compleanno. Si tratta di un’idea economica e semplicissima da realizzare ma anche intelligente perché è difficile che questo dono venga accantonato in un cassetto. Le caramelle sono sempre molto apprezzate da tutti quindi di certo non rischiano di essere buttate. Naturalmente, per stupire gli ospiti è importante confezionare il sacchetto in modo carino ma servono pochissime cose per ottenere un risultato perfetto. Basta infatti acquistare dei sacchetti trasparenti e dei nastrini colorati, quindi riempirli con le caramelle frizzanti che sono quelle preferite da grandi e piccini. Niente di più semplice e gustoso.

#2 Piantina grassa

Un’alternativa al sacchettino di caramelle può essere la classica piantina grassa, che però ha un costo superiore, dunque, bisogna essere disposti a spendere di più. Inoltre, è bene precisare che non tutti gli ospiti potrebbero gradire una piantina: anche se quelle grasse sono resistenti e non necessitano di particolari cure, alcune persone potrebbero non apprezzarle. Un altro inconveniente è rappresentato dal fatto che in molti casi queste piante hanno le spine e dunque confezionarle potrebbe rivelarsi più complicato di quanto si pensi. Ad ogni modo, si tratta comunque di un’alternativa che merita di essere presa in considerazione perché carina ed ecologica.

#3 Vasetto di miele

Tornando ai regali da mangiare, anche i vasetti di miele possono rivelarsi dei regalini per gli ospiti molto apprezzati sebbene non originalissimi. Al giorno d’oggi sono di tendenza, specialmente nelle occasioni più formali, al punto tale che spesso e volentieri vengono scelti anche dagli sposi per delle bomboniere un po’ differenti da quelle classiche. Come le piantine grasse però, anche i vasetti di miele hanno un costo superiore rispetto ai sacchettini di caramelle, dunque, vanno bene solo in determinate occasioni e quando il numero degli ospiti non è eccessivo.

#4 La matita sprout

C’è infine un’idea originale che sta spopolando e che vale la pena prendere in considerazione, anche perché piuttosto economica. Stiamo parlando della matita sprout, la cui peculiarità sta nel fatto che sulla sua sommità si trova una capsula contenente dei semi. Una volta che la matita è consumata e dunque non è più utilizzabile, la si può interrare in un vaso per veder crescere una bella piantina. Un’idea sicuramente originale, carina e simpatica per i propri ospiti, che di certo l’apprezzeranno.