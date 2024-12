Cosa serve al Napoli per vincere lo Scudetto? Almeno tre nuovi innesti ed un top player internazionale

La SSC Napoli, con Antonio Conte in panchina, punta a vincere un altro Scudetto nei prossimi tre anni. È questo l’obiettivo principale dell’allenatore partenopeo, il quale vuole creare delle basi solide per portare gli azzurri di nuovo sul tetto d’Italia dopo lo storico tricolore vinto con Luciano Spalletti in panchina.

Gli azzurri, però, sono ancora acerbi e i fantasmi della passata stagione non sono ancora del tutto superati. Per questo motivo la proprietà azzurra ha iniziato una rivoluzione la scorsa estate, la quale continuerà a gennaio e si concluderà il prossimo giugno dopo saranno effettuati altri investimenti importanti, anche in vista della Champions League.

Ma, cosa serve al Napoli per ritornare di nuovo a vincere uno Scudetto? Sicuramente servono tre acquisti: un difensore esperto, un centrocampista di qualità ed un attaccante di livello internazionale. Romelu Lukaku è infatti in fase calante nonostante il suo grande contributo per la squadra. Il nome che potrebbe fare al caso del Napoli, anche in vista dei 70 milioni che arriveranno da Victor Osimhen è Gabriel Jesus dell’Arsenal. Ai tempi del City la sua valutazione era di 80 milioni di euro ed ora potrebbe rappresentare una grande occasione per il Napoli.

Il sogno del Napoli ed anche dei tifosi sarebbe Viktor Gyökeres ma ormai sembra impossibile dopo che il suo nome è finito sul taccuino dei migliori club al Mondo. In difesa, invece, si interverrà già a gennaio acquistando un calciatore di esperienza. Antonio Conte vorrebbe Kiwior ma non bisogna sottovalutare anche giocatori che attualmente sono in Serie A come ad esempio Danilo.

NAPOLI QUALE CENTROCAMPISTA POTREBBE MIGLIORARE LA QUALITA’ DEGLI AZZURRI? SUDAKOV IL NOME PER RINFORZARE LA SQUADRA DI CONTE E GARANTIRE UN MAGGIOR NUMERO DI GOL DA FUORI AREA

A centrocampo, invece, servirebbe un calciatore di qualità capace di segnare anche un certo numero di gol da fuori area. Il sogno, in questo caso, sarebbe un altro pallino di Aurelio De Laurentiis: Heorhij Sudakov. Si tratta di un centrocampista 22enne ucraino valutato 32 milioni di euro ma con una clausola da 150 milioni.