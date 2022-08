Cosa sono e dove trovare codici sconto o coupon validi e sempre aggiornati

I coupon e codici sconto sono strumenti promozionali molto utilizzati in ambito commerciale, nati inizialmente come buoni cartacei resi disponibili dai negozianti per incentivare i loro clienti ad effettuare nuovi acquisti presso il loro negozio.

Grazie all’evoluzione digitale e all’elevata passione dei consumatori moderni per gli acquisti online, oggi i codici sconto e i coupon sono completamente digitali e distribuiti online tramite i siti web ufficiali dei brand, tramite le piattaforme marketplace e attraverso specifici portali dedicati che permettono di trovare migliaia di codici sconto, coupon e offerte cashback.

L’utilizzo di questi strumenti promozionali permette ai consumatori di acquistare diverse tipologie di prodotti e accedere a uno sconto sul costo d’acquisto. In questo articolo andremo a scoprire nel dettaglio cosa sono, come funzionano e qual è la differenza tra i diversi strumenti promozionali.

Cosa sono i coupon, come utilizzarli e dove reperirli

I coupon sono buoni sconto generati dalle aziende o da società terze in collaborazione con i diversi brand, messi a disposizione dei clienti e utilizzabili in un particolare portale online (marketplace o ecommerce ufficiale di un brand) o nei negozi fisici.

In genere, i coupon possono essere utilizzati per acquistare solo una specifica selezione di prodotti, ottenendo un vantaggio economico sugli acquisti da effettuare. Basta inserire nell’apposito spazio il codice presente sul coupon per ottenere una riduzione del costo d’acquisto.

Nella maggior parte dei casi, iscrivendosi alla newsletter dei punti vendita preferiti si accede ad una costante ricezione di coupon, inviati periodicamente dal brand e validi entro una determinata data.

Oltre ad essere destinati ai prodotti di uso comune come alimentari e prodotto casalinghi, i coupon sono spesso utilizzati per effettuare delle spese strategiche o accumulare punti per viaggi, abbigliamento, articoli per il tempo libero, accessori elettronici e così via.

Grazie alla nascita di portali dedicati alla distribuzione di coupon e codici sconto, sempre più consumatori scelgono di acquistare usufruendo di questi strumenti promozionali, riuscendo a scovare coupon davvero convenienti che permettono di risparmiare notevolmente sul prezzo reale d’acquisto.

Sono portali che generano, in collaborazione con i brand, numerosi codici giornalieri e spesso esclusivi, introvabili su altre piattaforme. Questo perché il codice sconto o coupon è un codice alfanumerico unico nel suo genere, che ha una valenza limitata ed è registrata per uno specifico e-commerce.

Realtà online come quella di Bestshopping (https://it.bestshopping.com/) mettono a disposizione codici sconto, coupon e cashback sempre aggiornati per poter risparmiare quando si acquista online.

Che cos’è il cashback e come funziona

Da alcuni anni, in particolare dal periodo della pandemia, si è diffuso in tutto il mondo un nuovo strumento promozionale, molto amato dai consumatori: il cashback. Si tratta di uno strumento di marketing finalizzato all’ottenimento di un rimborso economico, ormai proposto da centinaia di siti e applicazioni.

Grazie all’attivazione del cashback, ogni consumatore può ricevere indietro una determinata percentuale del denaro speso per acquistare specifici prodotti online. In genere, la percentuale ottenuta può essere riscossa come forma di accredito o, in alcuni casi, attraverso dei buoni sconto usufruibili seguendo le normative previste dal fornitore di cashback e dal brand.

Il cashback rappresenta lo strumento adatto per coloro che acquistano online con una certa costanza, perché permette di ottenere un rimborso in percentuali minori che, accumulandole nel tempo, formano una grande somma di denaro da poter trasferire sul proprio conto.

Differenza tra codice sconto e cashback

Ecco una breve spiegazione che definisce la differenza tra i codici sconto e le offerte cashback:

Il codice sconto è rappresentato da una stringa alfanumerica formata da caratteri e numeri, da inserire in un’apposita sezione di un negozio online in fase di pagamento, che aggiunge un vantaggio economico sull’acquisto da effettuare (sconto sul prezzo finale, omaggio, spedizione gratuita e così via).

è rappresentato da una stringa alfanumerica formata da caratteri e numeri, da inserire in un’apposita sezione di un negozio online in fase di pagamento, che aggiunge un vantaggio economico sull’acquisto da effettuare (sconto sul prezzo finale, omaggio, spedizione gratuita e così via). Il cashback, invece, rappresenta una conseguenza di un acquisto effettuato. Un rimborso che si ottiene attivando lo strumento su uno specifico portale o seguendo i passaggi imposti dal sito ufficiale del brand. Si tratta di un rimborso in percentuali e non va ad applicare alcuna riduzione di costo o eventuali aggiunte di omaggi in fase di pagamento.

Perché utilizzare codici sconto, coupon e cashback per acquistare online

Al giorno d’oggi, poter acquistare online rappresenta di per sé un grande vantaggio rispetto al passato: inizialmente i brand e le aziende ponevano dei prezzi ridotti sui loro ecommerce e questo rendeva più conveniente e comodo acquistare un prodotto sullo shop online di un negozio, piuttosto che fare shopping di persona.

Tuttavia, col passare del tempo e l’elevata competizione che contraddistingue il mondo del commercio elettronico e fisico, non sempre è possibile trovare un vero risparmio economico semplicemente acquistando da un ecommerce.

Nella maggior parte dei casi, infatti, si è assistito ad un aumento di costi di spedizione, della gestione logistica e di altri elementi che influiscono notevolmente sul costo finale.

Avere sempre a disposizione dei codici sconto ed altri strumenti utili per ottenere un vantaggio economico prima o dopo lo shopping online, rappresenta per i tanti consumatori online una concreta possibilità di risparmio.