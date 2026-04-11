Romelu Lukaku torna al centro dell’attenzione, ma lontano da Napoli. L’attaccante belga si sta allenando in solitaria in Belgio, precisamente sul campo dell’Anversa, con un obiettivo chiaro e prioritario: recuperare la migliore condizione fisica in vista dei prossimi Mondiali. Una scelta che, di fatto, sembra mettere in secondo piano qualsiasi discorso legato al suo presente e al suo futuro con il Napoli.

Il momento non è semplice per Romelu Lukaku, alle prese con un problema fisico che affonda le radici nel passato. A fare chiarezza è stato Geert Lambaerts, intervenuto ai microfoni di Radio Napoli Centrale, che ha parlato di una ricaduta legata a un infortunio di quattro anni fa. “Ora è riapparso un problema fisico, che già ha avuto quattro anni fa. La cicatrice di quattro anni fa gli fa male, c’è un’infiammazione”, ha spiegato.

Secondo quanto riferito, Lukaku aveva già convissuto con questa situazione in passato, riuscendo comunque a scendere in campo grazie a un lavoro specifico e a esercizi individuali. “All’epoca voleva essere presente per Qatar 2022, adesso ci sono ancora conseguenze. Con alcuni esercizi individuali ha potuto giocare per 3-4 anni, ma adesso questi problemi fisici sono ritornati”, ha aggiunto Lambaerts, lasciando intendere come il quadro clinico sia tutt’altro che risolto.

In questo contesto, il focus dell’attaccante sembra essere esclusivamente sulla Nazionale e sull’appuntamento mondiale, con un interesse ridotto per le dinamiche di club e per la situazione napoletana.