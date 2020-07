Che cos’è Google Shopping?

Google Shopping è un servizio di Google che consente ai consumatori di cercare, confrontare e acquistare prodotti fisici disponibili presso diversi rivenditori che hanno pagato per pubblicizzare i propri prodotti. Questo è anche noto come Comparison Shopping Engine (CSE). I risultati di Google Shopping vengono visualizzati come immagini in miniatura che mostrano il rivenditore e il prezzo di ciascun prodotto.

Quando è stato rilasciato nel 2002, Google Shopping si chiamava Froogle. Il servizio ha semplicemente indicizzato i dati di prodotto in base a determinati termini di ricerca. Nel 2012 il servizio è passato a un modello pubblicitario a pagamento in cui i rivenditori dovevano pagare per essere presenti nei risultati di ricerca di Google Shopping.

Da quel momento in poi, Google Shopping è diventato una “filiale” di Google AdWords, un altro modo per i rivenditori e le aziende di e-commerce di pubblicizzare i propri prodotti fisici su Google. A differenza degli annunci di Google basati sul testo che vengono visualizzati in base alle parole chiave, Google utilizza i dati di prodotto caricati dai commercianti per visualizzare gli annunci di Google Shopping.

Perché usare Google Shopping?

Perché usare Google Shopping? In breve, funziona per aumentare la visibilità e le vendite del proprio negozio.

Ecco alcuni altri motivi per utilizzare Google Shopping:

Google Shopping aggiunge un tocco visivo a un’esperienza di ricerca e shopping altrimenti ricca di testo.

Google Shopping ti consente di presentarti più volte nelle SERP di Google: come risultato di un sito Web, un risultato PPC di solo testo e un risultato di Shopping. È dimostrato che Google Shopping ha tassi di conversione superiori del 30% rispetto agli annunci di testo. All’inizio può sembrare complesso e può essere necessario farsi supportare da un consulente per ottere consigli come quelli forniti da Marketing sul Web

.

Come aggiungere prodotti a Google Shopping

– Configura un account Google Merchant Center

– Ottimizza le immagini dei tuoi prodotti

– Raccogli e inserisci i dati del feed di prodotto

– Collega il tuo account Google AdWords

– Crea una campagna di Google Shopping

– Fai offerte sulla tua campagna Shopping

– Scegli come target e pianifica la tua campagna Shopping

– Crea gruppi di annunci

Quali sono le categorie di prodotti Google?

Le categorie di prodotti Google sono le categorie che utilizzi per identificare i prodotti in un feed di prodotto nel tuo account Google Merchant Center.

Le categorie aiutano gli algoritmi di Google a scegliere i termini di ricerca per cui visualizzare i tuoi prodotti nella sezione Google Shopping.

La differenza tra le categorie di prodotti e i tipi di prodotto di Google Shopping

Una categoria di prodotti Google è una categoria della tassonomia di Google. Google assegna automaticamente uno ai prodotti nel tuo feed, ma puoi anche impostarne uno manualmente.

Se ordinato automaticamente, Google ordina i tuoi prodotti in base al titolo, alla descrizione, al marchio e ai prezzi del prodotto.

Se desideri un maggiore controllo sulle tue campagne Google Shopping , puoi impostare manualmente un valore google_product_category.

Nota. Deve coincidere con una tassonomia dei prodotti Google ufficiale esistente per essere accettata.

Non basta scrivere semplicemente cibo per gatti.

Devi precisare l’intera categoria, in questo modo, “Animali e articoli per animali domestici> Articoli per animali domestici> Articoli per gatti> Cibo per gatti”. In alternativa, è possibile utilizzare l’ID numerato, che è “3367” in questo caso.

Un tipo di prodotto, d’altra parte, è uno strumento per la categorizzazione interna dei prodotti e l’organizzazione della campagna.

Ad esempio, puoi utilizzare la struttura della pagina del tuo negozio eCommerce per l’attributo product_type.

Se decidi di utilizzare questo attributo, assicurati di includere tutti i livelli del sito nel giusto ordine. Altrimenti, la tua campagna Shopping non può essere organizzata allo stesso modo del tuo negozio e-commerce.

Perché le categorie di prodotti sono importanti?

Senza impostare la giusta categoria di prodotti, i tuoi annunci di shopping possono essere pubblicati per categorie non correlate, con conseguente riduzione dei tassi di conversione.

Può anche ridurre il punteggio di qualità, aumentare il prezzo dei clic e ridurre le impressioni complessive.

Se le tue categorie di prodotti sono completamente inaccurate, Google lo considera un feed di bassa qualità dei dati. Ciò può portare a annunci non approvati e, nella peggiore delle caste, alle sospensioni dell’account.

Nell’aprile 2020, Google ha annunciato annunci gratuiti su Google Shopping, inizialmente solo negli Stati Uniti.