Cos’è il microblading e quali sono i vantaggi

Sicuramente nell’ultimo periodo avrete sentito parlare del Microblading, anche se si tratta di una tecnica già utilizzata da diverso tempo in America e in particolar modo nell’Europa dell’Est, in Italia è stata scoperta solo negli ultimi anni. Ma di cosa si tratta?

Il microblading è una tecnica di trucco estetico che va a correggere l’aspetto delle sopracciglia, in modo da renderle più folte e delineate. Si tratta di una soluzione ideale per valorizzare il volto senza dover ricorrere costantemente all’utilizzo del make up e dei prodotti per le sopracciglia.

E’ un trattamento indicato in particolar modo a chi ha sopracciglia sottili, rade o disordinate. Chi presenta queste caratteristiche, infatti, trova in questa tecnica una soluzione ideale per poter ottenere un risultato del tutto naturale.

Come viene fatto il microblading?

La tecnica del microblading è molto simile al procedimento per effettuare un comune tatuaggio, ma a differenza di quest’ultimo non viene utilizzata nessuna macchinetta, ma uno strumento molto simile ad una piccola penna. Questo strumento possiede delle piccole lame che effettuano delle incisioni sulla pelle in modo da iniettare all’interno i pigmenti di colore naturale.

Per poter effettuare il microblading è necessario essere in possesso di un attestato che dimostri di aver frequentato un corso certificato, come quelli disponibili su www.micro-blading.it. È infatti consigliato rivolgersi solo ed esclusivamente a professionisti del settore, così da evitare spiacevoli riscontri.

Qual è la durata?

La durata del microblading può variare in base a diversi fattori, principalmente dal tipo di pelle che presenta la persona da trattare. Per questo, solitamente, il professionista che esegue la tecnica effettua il procedimento in due step effettuando nella prima parte, per l’appunto, un’analisi accurata della persona che desidera effettuare il microblading, così da valutare insieme anche la tipologia di forma che si andrà ad effettuare.

Tuttavia, in media la durata è di circa 8-10 mesi, dopodiché bisognerà effettuare un ritocco di mantenimento.

Quali sono i costi del microblading?

Per quanto riguarda i costi, invece, non vi è un prezzo standard da applicare al trattamento, in quanto sta al professionista scegliere il prezzo più indicato da richiedere, tuttavia, in linea generale i prezzi si aggirano intorno ai 400Euro. È possibile, infatti, partire da un minimo di 200 Euro fino ad arrivare ad un massimo di 500Euro. Naturalmente, ogni professionista, o centro estetico, è libero di applicare i prezzi che più ritiene opportuni.

Quali sono i vantaggi?

Il vantaggio principale del microblading consiste nel fatto che grazie a questo trattamento si può abbandonare l’utilizzo del make up per un periodo di circa un anno, al termine del quale si può effettuare la scelta di lasciar scomparire i pigmenti di colore in maniera del tutto naturale oppure effettuare un ritocco del trucco permanente e continuare a godere di questo trattamento.

Oltre a questo, comporta una serie di piccoli vantaggi, come una riduzione del tempo passato allo specchio alle prese con il make up e un minor consumo di prodotti specifici per poter sistemare l’aspetto delle proprie sopracciglia.