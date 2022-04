Cos’è la link building e perché è utile per il tuo business

Quando si approfondiscono le migliori strategie SEO è facile imbattersi in termini con link building, backlink e pratiche black hat. In effetti, i backlink sono una benedizione per le pratiche di ottimizzazione SEO, ma non tutti hanno la stessa utilità. Ma in cosa consistono esattamente e come è possibile attuare un’efficace strategia di link building?

Ce ne parla Marco Bove, titolare di I’M Evolution agenzia specializzata in Link Building , Social Advertising (facebook ads ed Instagram ads) e SEO, con una consolidata esperienza in tecniche di posizionamento organico e PPC ( Google ads ).

Cosa si intende per link building?

Ciao Marco! Ci può spiegare cos’è la link building e perché è essenziale per un’attività che vuole essere presente online?

In poche parole, la link building è una pratica SEO che fa riferimento all’acquisizione di collegamenti ipertestuali o collegamenti da altri siti che rimandano al tuo sito web. L’obiettivo è quello di arrivare al “cuore di Google” creando una rete di collegamenti di qualità. Un link al tuo sito invia un segnale al motore di ricerca, evidenziando che si tratta di una risorsa di qualità sull’argomento, che vale la pena citare.

Ma attenzione, perché non tutti i link sono uguali! Sarebbe sbagliato considerare solo la quantità dei link in entrata. Google valuta anche la qualità del link, la sua provenienza, la pertinenza, la rilevanza e altri segnali che determinano l’importanza di quel link in ottica di posizionamento. Per fare un esempio semplificato: un backlink proveniente da una rinomata testata giornalistica sarà molto più prezioso di quello proveniente dal sito di un blogger sconosciuto.

È quindi essenziale comprendere l’importanza del link building come parte di una campagna SEO di alta qualità per ottenere visibilità online e collegamenti al tuo sito.

Cosa sono i backlink e come analizzarli

Come funzionano i backlink nel dettaglio e come possiamo distinguere i link positivi da quelli dannosi per il nostri sito?

Un backlink è un collegamento ipertestuale che punta a una pagina del tuo sito. O, al contrario. Sul piano pratico: una pagina su Internet fa riferimento a una pagina del tuo sito Web e include un collegamento cliccabile per accedere a quella pagina.

Ogni backlink assegna al sito un punteggio che va a sommarsi agli altri e che determina il posizionamento del sito sul motore di ricerca. In questo caso, i SEO parlano spesso di “link juice”. È importante saperlo perché i siti con più backlink di qualità tendono a essere classificati più in alto da Google nella SERP.

Tuttavia, come abbiamo in precedenza accennato, non tutti i backlink sono uguali. Affinché possa trattarsi di link di qualità devono possedere determinati attributi: la rilevanza, l’autorevolezza e la pertinenza ne determinano l’influenza sul ranking. Per poter capire se i backlink indirizzati al nostro sito siano di qualità, è importante saperli analizzare.

Procedere con un’analisi specializzata è la soluzione migliore per evitare penalizzazioni da parte di Google a causa di link dannosi. Tool come Google Search Console, SEMrush o SEOzoom permettono di analizzare il traffico di backlink verso il nostro sito e rilevare eventuali minacce.

Come fare link building in modo corretto?

Marco, quali sono i consigli utili per fare link building in modo corretto? Esistono pratiche poco raccomandabili che possono causare la penalizzazione di un sito?

Esistono molti tipi di tecniche di link building che puoi utilizzare e, sebbene tutte varino per difficoltà e complessità, la link building è una delle parti più dispendiose in termini di tempo del lavoro di un SEO.

Nella nostra agenzia adottiamo strategie di guest posting, che consentono di pubblicare un articolo su un blog “ospite” con tanto di backlink al proprio sito. Attenzione però nello scegliere accuratamente questo sito, che deve essere pertinente, autorevole e, soprattutto, correlato al nostro settore. Da non trascurare anche le attività di comment marketing e linking nei forum di settore.

Queste tecniche sono approvate da Google, ma generalmente richiedono più tempo per garantire dei risultati, rispetto alle cosiddette tecniche “black hat”, che vengono penalizzate da Google. È il caso, ad esempio, dei link nascosti o dei commenti spam.

Sebbene queste strategie possano indirizzare un po’ di traffico verso un sito, i collegamenti non sono organici e i motori di ricerca come Google attribuiscono alcun valore ai backlink e, quindi, alla pagina. Alcune di queste tattiche potrebbero produrre risultati a breve termine e alcune potrebbero anche passare inosservate per un periodo di tempo prolungato, ma alla fine Google continuerà ad aggiornare il suo algoritmo e a punire queste pratiche scorrette.