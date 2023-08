Cosmary Fasanelli, rompe il silenzio e conferma la rottura con Nunzio: la versione della ballerina

Dopo le indiscrezioni e i rumors sulla sua storia d’amore con Nunzio Stancampiano, Cosmary Fasanelli è intervenuta e ha confermato la loro rottura. Attraverso le sue IG Stories, l’ex allieva di Amici ha spiegato cosa è accaduto con il latinista e i motivi dietro la fine della loro relazione.

LA VERSIONE DELLA VELINA – Il tutto ha avuto inizio nelle scorse settimane, quando si è iniziato a vociferare di una possibile crisi tra i due ex protagonisti di Amici. Nonostante il silenzio da parte dei due ex protagonisti di Amici, Nunzio ha lasciato intendere diverse volte di esser stato lasciato e di essere intenzionato a riconquistare la velina.

Dopo tanto vociferare, Cosmary ha deciso di intervenire per spiegare cosa è accaduto con l’ex allievo di Raimondo Todaro. Nel rispondere alle curiosità dei fan attraverso il box domande, la ragazza ha così spiegato:

“Prendo questa domanda per rispondere dato che su questo argomento me ne fate tantissime e credo che in minima parte io debba dare delle spiegazioni. Mi dissocio da qualsiasi voce circolata a proposito di tradimenti. Io e Nunzio ci siamo lasciati per differenze caratteriali. Penso sia normale a vent’anni, a un certo punto, capire e prendere una decisione. Voglio dire, non c’è bisogno di farne un dramma. Quindi vi invito a rispettare la nostra decisione. Di rispettare me e lui, quindi non insultare. La mia storia è finita e non vorrei parlarne più”.

Davanti alle dichiarazioni di Cosmary Fasanelli, il suo oramai ex fidanzato non ha ancora rilasciato alcun commento. I fan di Amici e dell’ex coppia sono curiosi di scoprire la versione dell’amato latinista. Non resta altro, quindi, che attendere ulteriori aggiornamenti.