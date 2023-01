Costacurta: “Per certi versi è più importante entrare in Champions che vincere lo Scudetto”

Ai microfoni di SKY, l’ex giocatore del Milan, Alessandro Costacurta, ha rilasciato alcune dichiarazioni in cui ha parlato della grande stagione del Napoli e del suo parere circa il campionato di Serie A.

Costacurta, in particolare, ha dichiarato: “Per certi versi è più importante entrare in Champions League che vincere il campionato“. Una frase che sembra sminuire la grande stagione degli azzurri e il titolo di Campione d’Italia

La frase dell’ex rossonero, condivisa anche da Fabio Caressa, è relativa agli introiti derivanti dalla qualificazione alla massima competizione europea.

Costacurta ha infine dichiarato: “Kim? A me sembra di vedere Koulibaly, non pensavo potesse arrivare a questo livello. Mi sto sorprendendo. In ottica Scudetto penso che le altre stiano aiutando in tutti i modi il Napoli giocando al ciapanò“.