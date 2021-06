Costantino Vitagliano: un altro grave lutto per l’ex tronista di Uomini e Donne

Dopo il grande dolore provato nel 2018 con la morte della madre, Costantino Vitagliano è stato colpito da un altro grave lutto. È infatti deceduto il padre, ad annunciarlo è proprio l’ex tronista di Uomini e Donne.

GRAVE LUTTO – Tramite i social, Costantino ha voluto annunciare l’improvvisa scomparsa del padre Orario, avvenuta a maggio. Stando a quanto comunicato, l’uomo tornerà nel suo paese d’origine, Valle Caudina, per spargere le ceneri del padre.

L’unico post che Vitagliano ha voluto dedicare al padre risale a qualche giorno fa. Nonostante la morte sia avvenuta a maggio, la notizia è stata diffusa solo recentemente.

Da quanto si legge su Instagram, Vitagliano ha così dedicato al padre: “Le nuvole in cielo… sono come i sogni quando vagano nel fondo della nostra mente”. Un dolore che va ad unirsi a quello dovuto alla morte della madre.

Riguardo la signora Rosina, una delle due donne più importanti, insieme alla figlia Ayla, nella vista di Vitagliano, quest’ultimo aveva ammesso a Verissimo: “Mi stanno tornando gli attacchi di panico che pensavo di avere imparato a governare, esco solo per vedere mia figlia quando tocca a me vederla. È un pensiero fisso, un chiodo fisso, per me è ancora qua”.