Coulibaly al Napoli: contatti tra i presidenti, Garcia si è già espresso

Dopo l’addio di Ndombele al Napoli, di ritorno al Tottenham, i partenopei sembrano intenzionati a fare un altro acquisto con le stesse qualità

Il Napoli starebbe pensando di acquistare un nuovo centrocampista per Rudi Garcia. Il primo ad essere stato sondato sarebbe Lassana Coulibaly, giocatore in forza alla Salernitana che avrebbe colpito in modo positivo i campioni d’Italia. Al momento ci sarebbero dei contatti in corso tra De Laurentiis e Iervolino, che starebbero pensando seriamente di provare ad intavolare una trattativa.

Per il momento, però, resta tutto in ghiaccio per vari problemi come quello della Coppa d’Africa di gennaio. Il giocatore partirebbe, come Anguissa, lasciando il Napoli sguarnito a centrocampo potenzialmente. Anche se Rudi Garcia avrebbe già dato il suo consenso all’arrivo del calciatore africano, che consentirebbe nuova fisicità.

Cosa dicono a Canale Otto

La redazione di Canale Otto ha indagato meglio sulla questione, continuando a setacciare per informazioni rilevanti. Ecco cosa è emerso: “Il Napoli è molto interessato a Coulibaly, calciatore ora in forza alla Salernitana. Ci sono stati anche dei contatti tra De Laurentiis e Iervolino”.

Poi continuano, parlando anche del parere del tecnico francese: “Rudi Garcia avrebbe già espresso il suo parere sul calciatore dei granata. Al mister francese Coulibaly piace perché assicurerebbe altra fisicità al centrocampo del Napoli. Insieme ad Anguissa formerebbe una coppia di tutto rispetto non dimenticando anche Stanislav Lobotka. C’è un solo problema: Coulibaly, così come lo stesso Anguissa, partirà per la Coppa d’Africa e, di conseguenza, il Napoli sarebbe costretto a perderlo per un bel po’”.