Courtois alla Juventus, dalla Spagna lanciano la clamorosa indiscrezione

Thibaut Courtois accostato alla Juventus, in Spagna. Il portiere potrebbe salutare il Real Madrid quest’estate

A riportare la clamorosa indiscrezione è El Nacional, che sgancia una bomba su Courtois, che se avesse del vero potrebbe creare un domino per i portieri di mezza Europa.

Courtois vorrebbe lasciare il Real Madrid, con Juventus, Bayern Monaco e Newcastle sulle sue tracce. Il calciatore belga non è ritenuto incedibile dalla dirigenza, con Florentino Perez che pensa possa essere un Sergio Ramos 2.0: un giocatore più attaccato allo stipendio, che alla maglia.

Il contratto del portierone scade nel 2026, dunque l’operazione sembra abbastanza proibitiva almeno per la Juventus.

Il domino estivo dei portieri

Se il trasferimento dell’estremo difensore del Belgio dovesse avvenire, si concretizzerebbe quest’estate e potrebbe includere mezza Europa.

Il Real Madrid dovrebbe necessariamente muoversi per sostituirlo. Ad oggi risulta difficile pensare a chi potrebbero puntare, ma indubbiamente un movimento in quel ruolo verrebbe fatto.

Se la Juventus dovesse riuscire a prendere un nuovo portiere la prossima estate, si avrebbe Wojciech Szczęsny quasi sicuramente alla porta. Cosa che la società bianconera sembra stia tentando di fare da un po’.

Lo scorso anno vi era l’ombra di Gigio Donnarumma, cosa che ha influenzato anche le prestazioni del Polacco con forti cali psicologici. Il portiere ex Milan poi si è accasato al Paris Saint Germain, con Szczesny più sollevato sia fuori che dentro al campo.

Un chiaro esempio di come la competizione non faccia bene al portiere Juventino sono le partite contro Udinese e Napoli di inizio campionato. In quei due casi, i bianconeri persero punti principalmente per demeriti del Polacco.