Covid-19, focolaio con 75 positivi in azienda avicola campana: disposta la chiusura

Sarà un anno difficile quello che i lavoratori italiani e non solo dovranno affrontare. L’emergenza Covid-19, infatti, è ancora presente sul territorio italiano e in tutto il Mondo, motivo per il quale sono state adottate diverse misure di precauzione per evitare nuovi focolai.

Nonostante le varie precauzioni, molti sono i focolai che continuano ad esserci anche in Campania, tra cui quello scoppiato nella giornata di oggi in un macello di Caivano, precisamente all’Imac.

Fino a questo momento sono ben 75 i positivi registrati nell’azienda avicola, motivo per il quale è stata disposta la chiusura dello stabilimento.

“Tutti i virus respiratori ritornano in autunno da quando esiste l’uomo. Ogni anno c’è una stagione in cui a causa del freddo e della capacità del virus di riprodursi grazie ad alcune condizioni, queste infezioni ritornano. Se lo farà anche questo coronavirus? Lo conosciamo poco, ma siamo convinti di si”.

Parlava così il virologo Andrea Crisanti verso la metà di Giugno, ovvero quando l’emergenza Covid-19 in Italia sembrava ormai essersi placata. Ora, dopo circa 3 mesi, queste parole sembrano un’anticipazione di quello che sta accadendo, con il Coronavirus che è tornato a fare paura.