Covid-19, il prof. Ascierto: “C’è un segnale di attività. Su 5 intubati, 4 sono stati estubati al Cotugno”

In questo periodo di tensione dovuto al Coronavirus, vi è un dottore che, grazie alla sua cura e ricerche, è riuscito a curare alcuni pazienti. Stiamo parlando del Professore Paolo Ascierto, il quale ha rilasciato in esclusiva alcune dichiarazioni ai microfoni di Radio Marte riportate dal portale gonfialarete.com.

Ecco i principali passi evidenziati dall’intervista: “Sperimentazione in corso. Sul sito dell’Aifa si parla solo dei primi 330 pazienti, ma la sperimentazione sta andando avanti anche con lo studio prospettico. In questo secondo caso non abbiamo ancora dati. La percezione è che c’è un segnale di attività del farmaco. Come sapete, dei 5 intubati al Cotugno 4 sono stati estubati, ed alcuni sono già in reparto. Altri 11 che non erano ancora intubati, 8 sono migliorati in 24/48 ore“.

“Ci vuole cauto ottimismo. Segnali positivi vengono anche da altri ospedali, come a Fiuggi ed a Parma. Il dato deve venire attraverso il rigore scientifico, ma io parlo di un cauto ottimismo reale“.

Dal professore, quindi, arrivano segnali incoraggianti sulla sperimentazione del Tocilizumab su alcuni pazienti.

Lo stesso professore rivela che il Covid-19, in assenza di complicazioni, rappresenta un virus curabile. Nonostante ciò, non bisogna prendere sottogamba il Coronavirus. Gli ultimi dati della Protezione Civile, infatti, confermano che i decessi sono un numero importante, così come i contagiati. Manca poco, infatti, per arrivare allo stesso numero di contagiati della Cina.