Covid-19, niente incontro tifosi-Messi. Le scelte di Gattuso: in tribuna un titolarissimo di Ancelotti

Questa sera, alle 21, il Napoli scenderà in campo in una sfida affascinante contro il Barcellona di Lionel Messi. Gli occhi saranno tutti sul talento argentino il quale è stato accolto tra gli applausi durante il suo primo viaggio nella città campana, la città che è stata di Diego Armando Maradona.

I tifosi azzurri, però, non avranno l’opportunità di scattare una foto ricordo o avere un autografo dell’erede del Pibe de Oro dal momento che, come disposto dalla Questura, vi è un divieto a scopo precauzionale a causa del Coronavirus. Il virus Covid-19, infatti, a portato a delle misure straordinarie per la prevenzione dei giocatori ed anche del pubblico partenopeo.

Intanto, Gennaro Gattuso sta facendo le proprie scelte in vista della gara dell’anno. Con molta probabilità, non sarà della partita il colpo più costoso di sempre della SSC Napoli: Hirving Lozano.

L’attaccante messicano, infatti, sarà spedito in tribuna da parte del mister dal momento che, in Europa, vige la panchina corta. Come rivelato nell’ultima conferenza stampa, il mister pretende altre caratteristiche dai suoi calciatori e farne le spese sarà proprio Lozano.

Una bocciatura sonora per l’attaccante. Dall’addio di Carlo Ancelotti, infatti, Lozano ha giocato solo pochi minuti di partita. Rino Gattuso non lo considera attualmente all’altezza della situazione e non vi sono possibilità di vedere Lozano al posto di Insigne, Callejon o Politano. Allo stesso Lozano, infatti, è stato preferito anche Elmas che nelle ultime settimane si sta ritagliando sempre più spazio.