Walter Ricciardi, consigliere del Ministro della Salute Speranza e rappresentante italiano presso l’Organizzazione Mondiale della Sanità, ha fatto chiarezza sul rapporto tra Covid-19 e clima.

In un’intervista rilasciata a La Stampa, Ricciardi ha spiegato a che condizioni il virus diventa meno contagioso e in quali casi tenderebbe a scomparire. Ecco quanto dichiarato:

“Uno studio presentato il 24 aprile dal sottosegretario alla sicurezza interna Usa alla Casa Bianca mostrerebbe che il virus soffre il caldo umido. Al chiuso, con 24° e 20% di umidità può resistere su una superficie per 18 ore, con 35° e un tasso di umidità dell’80% la sua permanenza non supera l’ora.

Se poi si è al sole bastano 24° e lo stesso livello di umidità perché scompaia in due minuti. Poi vedremo a giugno quando con il caldo umido il virus potrebbe attenuarsi”.

Una mano, dunque, a sconfiggere il coronavirus potrebbe giungere dall’arrivo della stagione estiva, con temperature e tassi di umidità che in Italia, come in altre parti del Mondo, tendono ad essere molto elevati a partire dal mese di giugno fino all’arrivo della stagione autunnale. L’arrivo del caldo anche qualora non dovesse permettere l’estinzione del virus, lo renderà sicuramente più debole.