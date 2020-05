Non solo tosse, affanno e febbre, ecco come riconoscere il contagio

Da mesi ormai gli scienziati di tutto il mondo sono a lavoro per analizzare, conoscere e porre rimedi il più in fretta possibile al Covid-19. Il nuovo coronavirus ha dimostrato di avere caratteristiche camaleontiche, si manifesta in forme e modi differenti e non sempre è semplice riconoscerlo. In alcuni casi si può essere positivi pur risultando asitomatici.

Nella maggior parte delle volte, però, i segnali evidenti del contagio derivano dalla presenza di febbre, tosse secca e difficoltà respiratorie. Qualora sopravvenissero tali sintomi è necessario allarmarsi. Ma ce ne sono altri, meno evidenti, da non sottovalutare.

Come rivelano i Cdc di Atlanta, Centers for Disease Control and Prevention, sarebbero almeno altri sei i sintomi che si manifesterebbero con il contagio da Covid-19: brividi, tremore persistente, dolori muscolari, mal di testa, mal di gola e perdita del gusto e dell’olfatto.

Gli effetti del coronavirus sarebbero presenti anche sulla pelle. Stando al British Journal of Dermatology, in alcuni casi si verifica la presenza di geloni, di piccole vescicole cutanee, di necrosi e prurito.

Anche gli organi coinvolti sono molteplici, oltre ai polmoni, il Covid-19 colpisce anche cuore, reni e articolazioni. Nelle forme più gravi possono essere coinvolti anche cervello e fegato, come accade per l’influenza.