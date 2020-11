Covid a Salerno, il sindaco decide: lungomare e Villa Comunale chiusi nel weekend

Stabiliti inoltre controlli per strada delle forze dell'ordine dopo le 22 per vigilare sul rispetto del coprifuoco

Nella situazione complicata della gestione dell’emergenza Coronavirus, in quei casi in cui nonostante le attuali restrizioni gli assembramenti non smettano di verificarsi, sta ai sindaci intervenire localmente per ripristinare l’ordine: è quello che ha fatto Vincenzo Napoli, sindaco di Salerno.

Così dopo una riunione tenutasi intorno alle 17:30 di ieri, giovedì 5 novembre, è stata decisa la chiusura, a partire da questo sabato per tutti i prossimi fine settimana fino al 3 dicembre, del lungomare (con annessa spiaggia di Santa Teresa) e della Villa Comunale.

Il provvedimento è stato preso affinché si evitino raggruppamenti di persone senza mascherina e con mancato rispetto del distanziamento di almeno 1 metro, condizione che purtroppo si stava verificando spesso in questi luoghi nelle ultime settimane.

Altro argomento oggetto di discussione della riunione è stato quello relativo ai controlli per strada da parte delle forze dell’ordine dopo le ore 22, per far sì che si accerti che tutti coloro ancora in circolazione siano motivati da comprovate esigenze di lavoro, urgenza, salute o necessità.

Inoltre, in base a quanto si legge sul sito del Comune di Salerno, “Al fine di contrastare la diffusione del contagio da Covid-19, il Sindaco ha disposto, dal 4 novembre fino al prossimo 3 dicembre, la chiusura indifferibile alle ore 18.00 degli esercizi di vicinato che svolgono attività di distribuzione di bevande self service“.