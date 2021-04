Covid Campania, con la zona arancione ci potrebbero essere nuove limitazioni da De Luca

Con l’avvento della zona arancione in Campania si ridurranno le restrizioni previste per limitare il contagio da Covid-19. Attualmente, infatti, sono oltre quattro settimane di zona rossa.

Nonostante il cambio di colore, la Regione continua ad avere numeri preoccupanti di contagi e di ricoveri, una situazione che ha messo sotto stress le strutture ospedaliere della Regione.

Per questo motivo, nonostante la zona arancione, il presidente Vincenzo De Luca potrebbe adottare drastiche decisioni, riducendo la libertà personale delle persone e chiudere qualche attività non essenziale.

Vincenzo De Luca ha sempre espresso la sua preoccupazione per la situazione in Campania e la terza ondata ha colpito in modo importante la Regione.

In questi giorni, nonostante la zona rossa, in Campania si sono visti numerosi assembramenti. Molti cittadini, infatti, stanno approfittando dei pochi controlli per concedersi qualche ora di libertà.