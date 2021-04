Covid Campania, De Luca potrebbe diramare un’ordinanza in vista del primo maggio

La Campania è ritornata in zona gialla dal 26 aprile. Nonostante la ciò la situazione continua ad essere preoccupante, con la Regione che potrebbe ben presto far ritorno in zona arancione.

I numeri, infatti, sono ancora molto alti e per questo motivo non è ancora il momento di darsi alla pazza gioia.

Per evitare numerosi assembramenti e situazioni di contagio, il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, potrebbe adottare qualche nuova ordinanza in vista di questo fine settimana, soprattutto in vista del primo maggio.

Al momento non c’è nessuna notizia ufficiale ma si può ben immaginare cosa accadrà nelle maggiori città campane ed anche italiane nella festa dei lavoratori.

Nonostante la zona gialla, quindi, potrebbero essere adottate delle misure di contenimento, limitando ancora una volta la liberà personale delle persone. Tutto dipenderà da cosa accadrà nelle prossime ore.