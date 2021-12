Covid Campania, De Luca potrebbe presto adottare nuove misure restrittive

Il Presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, potrebbe presto adottare nuove misure restrittive per contenere la pandemia da Coronavirus ed evitare un lockdown generalizzato nelle prossime settimane.

Il governatore campano aveva infatti già dichiarato: “Dobbiamo decidere prima degli altri, anche se il problema non si vede ancora. Se perdiamo il controllo, rischiamo l’ecatombe. Stiamo reggendo grazie al lavoro del personale sanitario. Omicron si diffonde velocemente“.

La situazione è in rapido peggioramento e, come rivelato dal sottosegretario alla Salute Pierpaolo Sileri, si rischiano 100 mila contagi al giorno in Italia.

Nelle ultime ore si è parlato addirittura di una possibilità di limitare la mobilità tra Comuni all’interno della Regione Campania, una possibilità da non escludere nel caso in cui i posti ospedalieri superino la soglia critica.

Nuove restrizioni, in ogni caso, è facile aspettarsele già nei prossimi giorni. Il governatore campano è infatti sempre in prima linea per combattere la pandemia e presto potrebbe esserci una nuova ordinanza restrittiva.