Covid, Campania pronta a diventare zona gialla: oggi l’ordinanza di Speranza

È attesa per la giornata di oggi l’ordinanza di Roberto Speranza che deciderà le nuove colorazioni delle regioni italiane in vista del Natale. Una decisione che, però, sarà comunque limitata in vista delle feste natalizie.

Coinvolta anche la Regione Campania che, quasi sicuramente, ritornerà in zona gialla dopo due settimane in zona arancione ed altrettante di zona rossa.

I numeri della Campania, infatti, sono incoraggianti ed è difficile pensare che non ci sarà uno scatto di colorazione. La stessa cosa è successa anche per la Lombardia che, nonostante il numero di casi ancora elevato, è in zona gialla.

La zona gialla della Campania dovrebbe quindi scattare da domenica o al massimo lunedì 21 dicembre, una situazione che però non consentirà ai cittadini campani di avere gli stessi privilegi di cui hanno goduto le altre regioni durante le scorse settimane.

Nelle prossime ore, infatti, sarà annunciato il DPCM di Giuseppe Conte che metterà un freno alle feste natalizie, dichiarando l’Italia intera zona rossa per i festivi e i prefestivi dal 24 Dicembre al 3 gennaio. Sarà un lockdown spezzatino.