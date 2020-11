Covid, Campania pronta a riaprire le scuole dal 24 novembre (ma non tutte)

Da domani la Campania diventerà zona rossa. La decisione è stata presa dal Ministro della Salute Roberto Speranza dopo aver analizzato gli ultimi dati relativi alla pandemia da Coronavirus.

Il governatore campano, Vincenzo De Luca, ha criticato aspramente tale decisione del Governo. Il presidente, infatti, aveva chiesto tale misure più di un mese fa ed ora tale situazione è diventata insostenibile.

Nonostante ciò, il presidente Vincenzo De Luca, su conferma dell’Unità di Crisi della Regione Campania, ha annunciato comunque una bella notizia, ovvero la possibilità di riprendere la didattica in presenza dal 24 novembre fino alle prime classi della scuola primaria.

“Le attività in presenza dei servizi dell’infanzia e delle prime classi della scuola primaria riprenderanno dal 24 novembre, previa effettuazione di screening su base volontaria sul personale docente e non docente e sugli alunni. Per gli ordini e gradi scolastici diversi, l’Unità di crisi regionale all’unanimità ha ritenuto di dover confermare la didattica a distanza“.

La decisione di riaprire le scuole è un passo fondamentale per ritornare alla normalità. Tuttavia, gli ultimi dati non proprio incoraggianti sono comunque un freno per la completa riapertura scolastica.