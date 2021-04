Covid Campania, rischio zona rossa fino all’11 aprile: contagi ancora troppo alti

La Campania è in zona rossa ormai da diverse settimane e lo sarà anche per il periodo pasquale. Tutta Italia, infatti, su decisione dell’esecutivo, ha optato per le massime restrizioni, con alcune deroghe, per la Pasqua.

Ma, cosa succederà una volta concluse le festività? Il nuovo decreto è diventato legge e la situazione non migliorerà a breve. La cosa certa è che in Italia non ci saranno zone gialle fino a fine aprile.

La Campania, invece, potrebbe restare in zona rossa anche la settimana successiva alla Pasqua.

Nonostante la zona rossa sia presente non da poco, i contagi e i morti non ancora sono scesi in maniera sufficiente per consentire le prime riaperture.

È quindi probabile che la Campania ritornerà in zona arancione solo il prossimo 12 aprile, ma tutto dipenderà dall’andamento dei contagi nei prossimi giorni. Una drastica riduzione, infatti, potrebbe portare Speranza a cambiare pensiero.