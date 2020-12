Covid, Campania verso la zona gialla dal 13 dicembre: cosa si potrà fare e cosa no

La Campania, come tutta l’Italia, è stata colpita duramente dalla seconda ondata di Coronavirus. Nel 2020, per ora, sono oltre 60 mila i morti per la pandemia da Covid in Italia e, purtroppo, ce ne saranno anche altri.

Negli ultimi giorni, però, si sta assistendo ad un calo importante dei nuovi casi. Per questo motivo, ben presto tutta Italia diventerà zona gialla, con l’ordinanza del Ministro Speranza che potrebbe arrivare già questo fine settimana.

Secondo le ultime indiscrezioni, anche la Campania si appresterebbe a cambiare colore, passando dall’arancione al giallo.

In Campania, infatti, i dati sono molto positivi. Per questo motivo la zona arancione potrebbe durare solo una settimana, con la zona gialla che andrebbe in vigore da domenica 13 dicembre.

Il passaggio in zona gialla determina molti cambiamenti, soprattutto negli spostamenti. In zona gialla, infatti, sarà possibile non solo spostarsi nella propria regione, ma anche in altre regioni della stessa colorazione. Inoltre, ci sarà una riapertura di bar e ristoranti fino alle ore 18. Queste le differenze più sostanziali. Per tutte le altre novità con il possibile passaggio in zona gialla, è possibile consultare le FAQ diramate da parte del Governo. Resterebbero comunque chiuse le palestre, le piscine, i centri commerciali nei weekend così come il coprifuoco alle ore 22 alle 5.