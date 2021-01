Covid, De Luca avvisa la popolazione: ” Se avremo comportamenti irresponsabili la Campania sarà chiusa tutta”

Il Presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, ha rilasciato alcune dichiarazioni in cui ha parlato dell’attuale pandemia da Covid-19. Il governatore ha anche avvertito la popolazione campana e chiesto di avere comportamenti responsabili.

“Siamo in zona gialla ma non dobbiamo esaltarci. Sarebbe un suicidio per la Campania immaginare che saremmo di fronte al rompete le righe, al fare la ricreazione. Se avremo comportamenti irresponsabili la Campania sarà chiusa tutta“

“Abbiamo dato dimostrazione di grande efficienza e questa cosa infastidisce qualcuno. Abbiamo individuato ieri un giornalista Rai che si è inserito nelle code presentandosi come medico. Già nei giorni scorsi abbiamo avuto gente che si è imbucata, centinaia di persone. Ma il giornalista è stato clamoroso“.

De Luca è quindi stato chiaro. Nel caso in cui in Campania dovessero esserci un numero di contagi importanti, tutta la Regione sarà chiusa senza aspettare l’ordinanza del Ministro Speranza. Il governatore potrebbe quindi rendere autonomamente la Campania zona arancione come accaduto già prima delle vacanze di Natale.

Vincenzo De Luca ha infine concluso rivelando il suo obiettivo: “Campania prima regione d’Europa fuori da epidemia. Cioè io voglio che ci impegniamo in una sfida quasi folle per essere la prima regione che esce dall’epidemia“.