Covid, De Luca avvisa la Regione: “Rischiamo nuove chiusure già a fine agosto”

Il Presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, ha rilasciato alcune dichiarazioni in cui ha parlato dell’emergenza Covid nella Regione e della situazione che comincia a diventare di nuovo preoccupante.

“Sottolineo la necessità assoluta di indossare la mascherina all’aperto e invito le forze dell’ordine a essere meno rilassate. L’ordinanza è un obbligo di legge e invito a multare chi non indossa la mascherina”.

“Se continua questo trend dei positivi noi non arriviamo neanche a ottobre, dovremo fare nuove chiusure già a fine agosto“.

Il governatore campano ha quindi avvisato la popolazione, sottolineando la possibilità di nuove chiusure tra poco più di un mese.

De Luca ha infine concluso: “La Regione Campania è la prima in Italia per la vaccinazione del personale scolastico docente e non docente. Alla campagna vaccinale ha aderito il 92 per cento del personale scolastico“.